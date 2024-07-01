快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

羽球／新搭檔看見未來性 楊博涵讚學弟劉廣珩有衝勁

中央社／ 台北1日電
楊博涵、劉廣珩首度搭檔就闖進決賽，可惜無緣奪冠。圖取自楊博涵臉書
楊博涵、劉廣珩首度搭檔就闖進決賽，可惜無緣奪冠。圖取自楊博涵臉書

BWF超級300美國羽球公開賽今天結束各組決賽，台灣男雙新搭檔楊博涵劉廣珩以21比13、16比21、11比21遭泰國組合逆轉飲恨奪銀，但2人首度搭檔就讓外界看到未來性。

2週前才開始搭檔練球的楊博涵、劉廣珩，目前連世界排名都還沒有，但這次在美國公開賽一路闖進冠軍賽，對上世界排名第38的大會第4種子、泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）、蘇克方（Peeratchai Sukphun）。

楊博涵、劉廣珩首局打出氣勢，比賽前段和對手不斷拉鋸，但仍以11比10率先進入技術暫停，短暫休息過後，台灣組合重回場上連得5分拉開差距，如願收下首局。

第2局楊博涵、劉廣珩開賽就取得6比1領先，只可惜後續逐漸被對手蠶食分數，並且在16比14領先時被泰國組合連得7分逆轉戰局，錯失奪勝的契機。

第2局遭到逆轉的楊博涵、劉廣珩，在第3局開打後仍緊咬比分，但在雙方6比6平手後，漸漸遭對手拉開差距，台灣組合此時不斷發生非主動失誤，最後只能看泰國組合拿下比賽勝利。

楊博涵賽後在接受中央社記者訪問時說道，每場國際賽、每一顆球都很不容易，「我希望能保持著這樣的態度和學弟一起做好訓練和努力。」

談到新搭檔劉廣珩，楊博涵也不吝讚美，「這個學弟很有衝勁，我覺得相當不錯，但畢竟我大他快10歲，也不斷跟他說別想太多，上了場就專注於眼前該做的事情就好。」

楊博涵從2016年和盧敬堯固定搭檔男雙，不過在今年6月初的印尼羽球公開賽後拆夥，各自回球團搭檔新秀進行傳承。

劉廣珩 楊博涵 羽球

延伸閱讀

通膨趨緩有利美國大型成長股 AI 領域將持續受矚目

羽球／合作首站勇闖美國公開賽決賽 楊博涵、劉廣珩遭逆轉錯過金盃

桌球／WTT突尼斯挑戰賽 馮翊新黃彥誠男雙奪亞軍

睽違30年！南韓總統登美國航空母艦 美日韓軍演同抗陸、朝

相關新聞

羽球／驚！中國17歲新星亞青賽倒地猝逝

現正在印尼日惹舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國大陸年僅17歲的男單小將張志傑，昨天傍晚出戰日本隊的比賽...

歐國盃／貝林翰傷停追平+凱恩頭槌 英格蘭演神奇逆轉秀！

2024年歐洲國家盃16強戰，外界看好的英格蘭隊今天憑著貝林翰在傷停補時的倒掛金鉤將比賽扳平，延長賽時再由凱恩頭錘入網，...

羽球／新搭檔看見未來性 楊博涵讚學弟劉廣珩有衝勁

BWF超級300美國羽球公開賽今天結束各組決賽，台灣男雙新搭檔楊博涵、劉廣珩以21比13、16比21、11比21遭泰國組...

歐國盃／烏龍球沒亂陣腳 西班牙大勝喬治亞挺進8強

西班牙今天在歐洲國家盃對陣喬治亞，一開始就奉送對方烏龍球意外落後，幸好這支3屆冠軍得主不受影響，上半場扳平後，下半場再進...

羽球／合作首站勇闖美國公開賽決賽 楊博涵、劉廣珩遭逆轉錯過金盃

合作8年的我國男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，上月初印尼公開賽結束後分道揚鑣，楊博涵改搭合作金庫學弟劉廣珩，新組合第一...

賽車／TSR錦標賽第三站冷門頻傳 游瑋倫勇奪125A組冠軍

2024年TSR全國機車錦標賽第三站今天於台南安定賽車場熱鬧開賽，競爭最激烈的125A組由排位賽第7、暌違2年重返賽場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。