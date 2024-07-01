羽球／新搭檔看見未來性 楊博涵讚學弟劉廣珩有衝勁
BWF超級300美國羽球公開賽今天結束各組決賽，台灣男雙新搭檔楊博涵、劉廣珩以21比13、16比21、11比21遭泰國組合逆轉飲恨奪銀，但2人首度搭檔就讓外界看到未來性。
2週前才開始搭檔練球的楊博涵、劉廣珩，目前連世界排名都還沒有，但這次在美國公開賽一路闖進冠軍賽，對上世界排名第38的大會第4種子、泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）、蘇克方（Peeratchai Sukphun）。
楊博涵、劉廣珩首局打出氣勢，比賽前段和對手不斷拉鋸，但仍以11比10率先進入技術暫停，短暫休息過後，台灣組合重回場上連得5分拉開差距，如願收下首局。
第2局楊博涵、劉廣珩開賽就取得6比1領先，只可惜後續逐漸被對手蠶食分數，並且在16比14領先時被泰國組合連得7分逆轉戰局，錯失奪勝的契機。
第2局遭到逆轉的楊博涵、劉廣珩，在第3局開打後仍緊咬比分，但在雙方6比6平手後，漸漸遭對手拉開差距，台灣組合此時不斷發生非主動失誤，最後只能看泰國組合拿下比賽勝利。
楊博涵賽後在接受中央社記者訪問時說道，每場國際賽、每一顆球都很不容易，「我希望能保持著這樣的態度和學弟一起做好訓練和努力。」
談到新搭檔劉廣珩，楊博涵也不吝讚美，「這個學弟很有衝勁，我覺得相當不錯，但畢竟我大他快10歲，也不斷跟他說別想太多，上了場就專注於眼前該做的事情就好。」
楊博涵從2016年和盧敬堯固定搭檔男雙，不過在今年6月初的印尼羽球公開賽後拆夥，各自回球團搭檔新秀進行傳承。
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