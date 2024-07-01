羽球／驚！中國17歲新星亞青賽倒地猝逝

現正在印尼日惹舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國大陸年僅17歲的男單小將張志傑，昨天傍晚出戰日本隊的比賽中突然抽搐、倒在場上，雖馬上被救護車送到醫院，搶救後仍在昨天當地時間11點20分去世，消息一出震驚羽壇。

2007年出生的張志傑，2022年獲得中國U15男單冠軍，今年也摘下荷蘭青年國際賽男單冠軍，去年就進入國家青年隊，是中國備受期待的新生代好手。昨天團體賽，比賽進行到11：11時，張志傑突然倒地抽搐，場邊教練馬上入場觀察張志傑狀況，大會也馬上將張志傑送往醫院，最終搶救無效。

亞青賽傳出噩耗，亞洲羽毛球聯合會、印尼羽球協會都表示非常悲痛，亞洲羽球協會聲明表示「世界羽壇失去了一位天才選手」。

目前張志傑猝逝原因還沒公告，有一說法是心肌梗塞，也有許多中國網友猜測和新冠肺炎疫情有關。