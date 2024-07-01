快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／貝林翰傷停追平+凱恩頭槌 英格蘭演神奇逆轉秀！

中央社／ 蓋爾森基興30日綜合外電報導
英格蘭貝林翰與凱恩是英格蘭逆轉2大功臣。 法國新聞社
英格蘭貝林翰與凱恩是英格蘭逆轉2大功臣。 法國新聞社

2024年歐洲國家盃16強戰，外界看好的英格蘭隊今天憑著貝林翰在傷停補時的倒掛金鉤將比賽扳平，延長賽時再由凱恩頭錘入網，最後全隊以2比1氣走斯洛伐克，驚險拿下勝利。

法新社報導，有「三獅軍團」之稱的英格蘭隊在本屆歐國盃一直被認為是奪冠熱門，他們在重大賽事已長達58年未獲一冠，但斯洛伐克的舒藍茲（Ivan Schranz）在第25分鐘進球，讓英格蘭隊看來前途黯淡。

不過比賽最後6分鐘的傷停補時，貝林翰（Jude Bellingham）在第5分鐘時神來一腳，為由邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭隊注入新生命。

接著在延長賽僅開始1分鐘後，英格蘭的凱恩（Harry Kane）頭錘破門，為7月6日對上瑞士的8強戰搶下門票。

斯洛伐克本有機會將領先優勢擴大一倍，當英格蘭失去球權時，斯洛伐克的斯特雷克（David Strelec）看到英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）遠離球門，試圖吊進空門，但未能從中線射入球門內。

然而，令人難以置信的轉折出現在比賽幾乎就要結束時，英格蘭開邊線球後，蓋伊（Marc Guehi）頂球來到貝林翰身旁，貝林翰在未停球的情況下以倒掛金鉤將球射入網中。

英格蘭將在8強賽迎戰令人印象深刻的瑞士隊，瑞士隊昨天以2比0輕鬆淘汰了衛冕冠軍義大利。

歐洲國家盃 英格蘭

延伸閱讀

歐國盃／衛冕軍義大利止步16強 瑞士中止對戰31年不勝紀錄

歐國盃／比賽一度因天候暫停 德國擊敗丹麥勇闖8強

斯洛伐克火車撞巴士5死5傷 美貨運列車出軌居民疏散

歐國盃／喬治亞爆冷擊敗葡萄牙晉級 16強全出爐

相關新聞

羽球／驚！中國17歲新星亞青賽倒地猝逝

現正在印尼日惹舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國大陸年僅17歲的男單小將張志傑，昨天傍晚出戰日本隊的比賽...

歐國盃／貝林翰傷停追平+凱恩頭槌 英格蘭演神奇逆轉秀！

2024年歐洲國家盃16強戰，外界看好的英格蘭隊今天憑著貝林翰在傷停補時的倒掛金鉤將比賽扳平，延長賽時再由凱恩頭錘入網，...

羽球／合作首站勇闖美國公開賽決賽 楊博涵、劉廣珩遭逆轉錯過金盃

合作8年的我國男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，上月初印尼公開賽結束後分道揚鑣，楊博涵改搭合作金庫學弟劉廣珩，新組合第一...

羽球／新搭檔看見未來性 楊博涵讚學弟劉廣珩有衝勁

BWF超級300美國羽球公開賽今天結束各組決賽，台灣男雙新搭檔楊博涵、劉廣珩以21比13、16比21、11比21遭泰國組...

歐國盃／烏龍球沒亂陣腳 西班牙大勝喬治亞挺進8強

西班牙今天在歐洲國家盃對陣喬治亞，一開始就奉送對方烏龍球意外落後，幸好這支3屆冠軍得主不受影響，上半場扳平後，下半場再進...

賽車／TSR錦標賽第三站冷門頻傳 游瑋倫勇奪125A組冠軍

2024年TSR全國機車錦標賽第三站今天於台南安定賽車場熱鬧開賽，競爭最激烈的125A組由排位賽第7、暌違2年重返賽場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。