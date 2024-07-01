歐國盃／貝林翰傷停追平+凱恩頭槌 英格蘭演神奇逆轉秀！

2024年歐洲國家盃16強戰，外界看好的英格蘭隊今天憑著貝林翰在傷停補時的倒掛金鉤將比賽扳平，延長賽時再由凱恩頭錘入網，最後全隊以2比1氣走斯洛伐克，驚險拿下勝利。

法新社報導，有「三獅軍團」之稱的英格蘭隊在本屆歐國盃一直被認為是奪冠熱門，他們在重大賽事已長達58年未獲一冠，但斯洛伐克的舒藍茲（Ivan Schranz）在第25分鐘進球，讓英格蘭隊看來前途黯淡。

不過比賽最後6分鐘的傷停補時，貝林翰（Jude Bellingham）在第5分鐘時神來一腳，為由邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭隊注入新生命。

接著在延長賽僅開始1分鐘後，英格蘭的凱恩（Harry Kane）頭錘破門，為7月6日對上瑞士的8強戰搶下門票。

斯洛伐克本有機會將領先優勢擴大一倍，當英格蘭失去球權時，斯洛伐克的斯特雷克（David Strelec）看到英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）遠離球門，試圖吊進空門，但未能從中線射入球門內。

然而，令人難以置信的轉折出現在比賽幾乎就要結束時，英格蘭開邊線球後，蓋伊（Marc Guehi）頂球來到貝林翰身旁，貝林翰在未停球的情況下以倒掛金鉤將球射入網中。

英格蘭將在8強賽迎戰令人印象深刻的瑞士隊，瑞士隊昨天以2比0輕鬆淘汰了衛冕冠軍義大利。