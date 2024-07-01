羽球／合作首站勇闖美國公開賽決賽 楊博涵、劉廣珩遭逆轉錯過金盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博涵(資料照)。新華社
楊博涵(資料照)。新華社

合作8年的我國男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，上月初印尼公開賽結束後分道揚鑣，楊博涵改搭合作金庫學弟劉廣珩，新組合第一站就在美國公開賽勇闖決賽，可惜台灣時間今天凌晨登場的決賽遭世界排名38的泰國組合佩拉查伊（Peeratchai Sukphun）／帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）逆轉，以21：13、16：21、11：21錯過金盃，沒能寫下攜手第一站就奪冠的夢幻劇本。

30歲的楊博涵是2018年雅加達亞運中華男團銅牌成員，和盧敬堯2016年開始合作，代表作是去年超級750法國公開賽打進決賽，但爭取奧運資格夢想沒能成真，6月初印尼公開賽8強止步後分道揚鑣，北美賽事改搭年輕10歲的劉廣珩，跨世代組合一路闖關，包括8強賽瓦解日本對手松居圭一郎／玉手勝輝的3個賽末點逆轉勝，4強再以直落2拍下高雄大師賽剛奪冠的同胞組合張課琦／陳信遠，搶下男雙決賽門票。

今天面對年僅19歲的泰國新星組合，寶島組合首局挺住前段的拉鋸戰，儘管11：8領先在技術暫停後被連追2分，但1分領先下打出連拿5分攻勢拉開差距，以21：13先下一城。

第二局前段，寶島組合一路領先，但6：1優勢先在技術暫停後被12：12追平，局沒一次45拍的來回，寶島組合出現掛網失誤，讓泰國對手取得19：16領先，接續劉廣珩前場殺球機會又掛網，讓泰國組合拿到局末點，並以21：16扳平局數。

決勝局劉廣珩多次展現防守功力，包括一次從蹲打到倒地仍成功回球，但泰國組合也展現纏功，6：6時連拿4分取得領先，換場時也握有11：7優勢；寶島組合雖試圖追分，但多次掛網失誤奉送分數，最終以11：21讓出勝利，讓泰國組合在超過1小時的馬拉松大戰跪地迎接冠軍。

亞運 劉廣珩 帕克 楊博涵 楊肉盧

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