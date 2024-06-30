高球／LPGA陶氏錦標賽 台灣組合徐薇淩、程思嘉爭冠
總獎金300萬美元的LPGA陶氏錦標賽今天結束第3回合賽事，台灣組合徐薇淩、程思嘉以低於標準12桿的198桿、暫並列第6名，僅落後領先組合3桿，保有爭冠機會。
LPGA陶氏錦標賽（Dow Championship）從2019年開辦，今年總獎金提升到300萬美元（約新台幣9816萬元）。賽事採2人1隊的團體賽，第1、3回合打4人2球（同隊2人輪流打同一球），第2、4回合打4人4球（同隊2人各自擊球，取較佳桿數）。
這場比賽除了徐薇淩和程思嘉搭檔外，錢珮芸則和侯羽桑配對，2人以低於標準7桿的203桿、並列第24名。
徐薇淩和程思嘉前2回合表現相當優異，分別繳出65、63桿，曾以低於標準12桿的成績並列第1，只可惜今天來到第3天的4人2球，她們全場抓5博蒂、吞5柏忌，繳出平標準的70桿。
徐薇淩在接受中央社訪問時表示，取得奧運資格後心裡比較篤定，現在每一場比賽就是努力調整自己的狀況；這場雙人賽事非常有趣，平常都是獨自奮戰，現在有隊友的感覺滿不錯。
取得代表台灣參加巴黎奧運女子高爾夫資格的錢珮芸、徐薇淩，預計還會打完7月11日開打的LPGA年度第5大賽、總獎金800萬美元（約新台幣2.6億元）的法國依雲錦標賽（The Evian Championship）。
巴黎奧運高爾夫的男子組賽程將於8月1日至4日舉行，女子組賽程則於8月7日至10日登場。
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