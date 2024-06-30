羽球／美國公開賽 楊博涵劉廣珩首搭檔就爭冠
世界羽球聯盟BWF超級300的美國羽球公開賽今天結束4強激戰，台灣男雙新組合楊博涵、劉廣珩以21比13、21比16擊退自家人張課琦、陳信遠，首度合作就闖進冠軍戰。
楊博涵從2016年和盧敬堯組成男雙搭檔「楊肉盧」，不過兩人在8年合作生涯中，僅在2022年拿過一場超級300的海洛羽球公開賽金盃，他們打完今年6月初的印尼羽球公開賽後就拆夥，各自回到所屬球團帶領年輕球員重新闖蕩國際賽。
楊博涵和劉廣珩搭配練球僅2週時間就出國參賽，沒想到就一路殺進冠軍戰。今天4強面對自家人張課琦、陳信遠，首局開賽後楊博涵和劉廣珩就一直保持領先，並在13比12領先時連得6分奠定勝基。
第2局開打後楊博涵和劉廣珩同樣小幅領先，比賽中段逐漸擴大差距，隨後在16比14時靠著連續強勢進攻連得4分率先聽牌，取得6個賽末點，順利收下比賽勝利。
首度搭檔就闖進決賽的楊博涵和劉廣珩，冠軍戰對手將是世界排名第38的大會第4種子、泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）、蘇克方（PeeratchaiSukphun）。
現年30歲的楊博涵在接受中央社訪問時表示，「我們就是邊打邊磨合，學弟表現得相當出色，冠軍戰就是盡全力打出最好的表現。」
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