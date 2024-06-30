健美／國手經驗分享薪火傳承 再戰蒙古亞錦賽

全國大專健美菁英賽昨、今天在台北體育館熱鬧舉行，共541人報名參加現場猶如大型健身運動會。賽會中，也進行國手經驗分享會。

中華健美健身協會理事長許安進致詞時表示，這場賽事協會特別邀請2009年高雄世界運動會健美競賽項目奪牌國手黃建智、許家豪、還有今年5月環球先生國際賽為我國取得1金1銀2銅的國手陳學林、許峰碩為即將出發蒙古亞錦賽的陳錦煌、劉明毅、陳韋丞，透過豐富的國際賽經驗分享也鼓勵在場大專院校同學們勇於築夢，朝國手目標前進。