快訊

中央地方權責破碎、無系統 水域安全SOP只見：禁止下水

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健美／國手經驗分享薪火傳承 再戰蒙古亞錦賽

聯合報／ 即時報導
全國大專健美菁英賽貴賓。圖／中華健美健身協會提供
全國大專健美菁英賽貴賓。圖／中華健美健身協會提供

全國大專健美菁英賽昨、今天在台北體育館熱鬧舉行，共541人報名參加現場猶如大型健身運動會。賽會中，也進行國手經驗分享會。

中華健美健身協會理事長許安進致詞時表示，這場賽事協會特別邀請2009年高雄世界運動會健美競賽項目奪牌國手黃建智、許家豪、還有今年5月環球先生國際賽為我國取得1金1銀2銅的國手陳學林、許峰碩為即將出發蒙古亞錦賽的陳錦煌、劉明毅、陳韋丞，透過豐富的國際賽經驗分享也鼓勵在場大專院校同學們勇於築夢，朝國手目標前進。

秘書長陳緯哲提到許安進7月5日將率領秘書處及國手們前往蒙古參加亞錦賽，也已安排與IFBB國際總會主席桑托華會面，為爭取2025、2026年來台舉辦事宜進行會談，這項國際賽事將為台灣帶來更多的健美交流機會，並提升我們在國際舞台上的知名度。

全國大專健美菁英在台北體育館熱鬧進行。圖／中華健美健身協會提供
全國大專健美菁英在台北體育館熱鬧進行。圖／中華健美健身協會提供

延伸閱讀

基隆八斗高中橄欖球隊勇奪U-18國手選拔賽冠軍 入選國家代表隊

跆拳道／福爾摩沙盃開打 劉威廷、黃鈺仁勉勵小選手

立法院長韓國瑜頒十大傑出女青年 奧運國手連珍羚在列

射箭／唯一連莊奧運國手男將 湯智鈞笑：我還是小朋友

相關新聞

美國羽賽／「楊肉盧」拆夥後......楊博涵首站就闖決賽

合作8年的我國男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，月初印尼公開賽結束後分道揚鑣，楊博涵改搭劉廣珩，新組合第一站就在美國公開...

歐國盃／比賽一度因天候暫停 德國擊敗丹麥勇闖8強

歐國盃16強戰德國與丹麥之戰一度因天候狀況暫停，德國在下半場靠哈斐茨的罰球和穆夏拉的進球，以2比0獲勝晉級

網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）即將在溫布頓錦標賽首輪出賽，儘管3週前才接受膝蓋手術，他今天表示...

高球／LPGA陶氏錦標賽 台灣組合徐薇淩、程思嘉爭冠

總獎金300萬美元的LPGA陶氏錦標賽今天結束第3回合賽事，台灣組合徐薇淩、程思嘉以低於標準12桿的198桿、暫並列第6...

羽球／美國公開賽 楊博涵劉廣珩首搭檔就爭冠

世界羽球聯盟BWF超級300的美國羽球公開賽今天結束4強激戰，台灣男雙新組合楊博涵、劉廣珩以21比13、21比16擊退自...

健美／國手經驗分享薪火傳承 再戰蒙古亞錦賽

全國大專健美菁英賽昨、今天在台北體育館熱鬧舉行，共541人報名參加現場猶如大型健身運動會。賽會中，也進行國手經驗分享會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。