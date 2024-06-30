歐國盃／衛冕軍義大利止步16強 瑞士中止對戰31年不勝紀錄

歐國盃尋求衛冕的義大利今天0比2不敵瑞士，在16強賽淘汰出局。瑞士除連兩屆歐國盃都闖進8強，也終止了對戰義大利長達31年的不勝紀錄。

今天比賽的上半場，瓦爾加斯（Ruben Vargas）一記傳中，弗羅伊勒（Remo Freuler）在門前停球後，隨即在比賽第37分鐘起腳攻破義大利球門，讓瑞士上半場1比0領先。

下半場開踢不久，瑞士攻勢立刻展開，靠著義大利開球失誤獲得球權後，瓦爾加斯在禁區無人看管的情況下攻門得手，在比賽第46分鐘就火速將領先擴大到兩球，最終2比0獲勝。

瑞士連兩屆歐國盃都闖進8強。 法國新聞社

義大利隊長兼門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）說：「這讓人受傷，真的很痛。」

「只能向大家說聲抱歉，我們今天讓人失望了。他們配得上勝利，而我們整場比賽都在苦苦掙扎。」

瑞士晉級8強後，下一戰的對手將是英格蘭與斯洛伐克交手後的勝隊。