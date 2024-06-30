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2024泳渡澎湖灣登場 上千名參賽者下水場面壯觀
「2024泳渡澎湖灣」今天清晨在大菓葉與觀音亭海域登場，上千名游泳好手下水挑戰，其中5000公尺SUP立式划槳由台北宋志剛獲得，泳渡組則由來自高雄蔡曜宇與郭家齊2人拿下冠軍。
「2024泳渡澎湖灣」今天清晨6時與7時20分登場，由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、體育署全民運動組長呂宏進、台北市體育局長王泓翔、澎管處長洪志光等人共同鳴笛後，選手們依序下水挑戰，場面壯觀。
5000公尺泳渡組和SUP立式划槳個人、團體組賽事，今天清晨6時自西嶼大菓葉下水，其中首度參賽SUP立式划槳的台北宋志剛以46分27秒率先抵達終點，奪得冠軍。宋志剛表示，澎湖內灣海域的潮流是往北方向流，對選手有點挑戰，但有參照游泳達人的指示來划槳，幸運的完成賽事，成績在預料中。
重頭戲5000公尺泳渡組，則由來自高雄的蔡曜宇和與郭家齊2人，分別以1小時34分9秒和1小時34分35秒，拿下男子與女子的冠軍，其中郭家齊2次拿下冠軍，明年將尋求3連霸，而蔡曜宇去年是2000公尺冠軍，今年首度挑戰5000公尺泳渡，贏得冠軍，並盛讚澎湖海域適合泳渡，加上水溫很舒服，游起來感覺很棒。
觀音亭海域賽場園區，現場還提供當季的炸丁香、花枝丸、黑糖糕和各式的風茹茶等飲品攤位，讓參賽選手品嚐，除了泳渡賞海灣美景，亦可品嚐澎湖在地的海鮮特產，留下美好回憶。
澎湖縣政府表示，今年泳渡澎湖灣賽事，除了有5000公尺泳渡組、2000公尺挑戰組、500公尺體驗組外，還增設有5000公尺立式划槳個人與團體組，觀音亭海域亦推出有一連天的「SUP/獨木舟水上嘉年華體驗」活動，非常熱鬧。
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