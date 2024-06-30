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游泳／丁聖祐控泳協奧運選拔黑箱 林姵彣駁抹滅選手努力

中央社／ 台北30日電
游泳女將「丁妹」丁聖祐曾以短片控訴游泳協會在世大運的國手選拔「黑箱作業」。資料照
游泳女將「丁妹」丁聖祐曾以短片控訴游泳協會在世大運的國手選拔「黑箱作業」。資料照

前游泳選手丁聖祐指控中華民國游泳協會在遴選巴黎奧運國手過程「黑箱作業」，被捲入風波的女泳將林姵彣認為，此舉抹滅了選手努力，對想拚奧運資格的選手非常不公。

根據游泳奧運參賽規範，若參賽國家男子或女子選手無人達標，則可推派世界水上運動總會（WorldAquatics）積分最高的1名選手參賽，日前返台參加中正盃的旅美好手韓安齊，在女子100公尺自由式、100公尺蝶式雙破全國紀錄，成為台灣女子泳將積分最高選手，獲得泳協提報進入巴黎奧運名單。

然而，遴選過程遭到前游泳選手丁聖祐指控「黑箱作業」，並提到中正盃原先因為沒有其他國家選手參加，積分可能不算數，讓包含林姵彣在內等選手改參加香港長池游泳邀請計時賽，同時她點出泳協利用嚴重的資訊不對等，操弄奧運參賽資格，但泳協則回應過程公開公正，絕無外界所影射遴選不公情形。

無緣再度踏上五環殿堂，林姵彣在臉書上發文直言，隨著達標奧運的機會全部結束，對自己而言是失落、難過的，但仍接受這個結果，因為確實沒有在最終的賽事突破最佳成績，不過在這一整段過程，毫無保留地盡了全力。

林姵彣。圖／全大運提供
林姵彣。圖／全大運提供

林姵彣認為，奧運是游泳項目的最高殿堂，任何選手都希望能披上國家隊戰袍征戰，可是卻因為1名泳壇前輩自己的猜測，抹滅了選手們努力，也將選手推上風口浪尖，「這樣的言論對我及其他為此努力的選手都非常不公，彷彿所有成績都被歸因在依靠別人撐腰、或所謂小道消息才擁有的」。

林姵彣強調這1年參與的每場賽事、每個金牌、每次的成績秒數、賽會紀錄、全國紀錄、國際賽事的每個標準等，全部都是靠自己努力、付出時間及汗水累積而來的，她表示，「沒有任何人會給我這些紀錄，也沒有任何人能夠給予我這些紀錄」

林姵彣提到，不要為了重傷泳協，而傷害任何選手，甚至利用三言兩語的猜測抹去選手們努力，「想要讓體制變的更好並沒有錯，但並不應該實現在傷害任何努力付出自己淚水、汗水的選手身上」。

丁聖祐 林姵彣 韓安齊

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