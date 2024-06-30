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美國羽賽／「楊肉盧」拆夥後......楊博涵首站就闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博涵改搭劉廣珩後，首站就在美國公開賽勇闖決賽。資料照
楊博涵改搭劉廣珩後，首站就在美國公開賽勇闖決賽。資料照

合作8年的我國男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，月初印尼公開賽結束後分道揚鑣，楊博涵改搭劉廣珩，新組合第一站就在美國公開賽勇闖決賽，最終戰將碰世界排名38的泰國組合，爭奪美國公開賽男雙金盃。

30歲的楊博涵是2018年雅加達亞運中華男團銅牌成員，和盧敬堯2016年開始合作，代表作是去年超級750法國公開賽打進決賽，但爭取奧運資格夢想沒能成真，月初印尼公開賽8強止步後結束合作關係，楊博軒改搭新夥伴出征北美賽事。

楊博涵和劉廣珩的新組合還沒世界排名，但一路闖關，包括8強賽瓦解日本對手松居圭一郎／玉手勝輝的3個賽末點，逆轉晉級後台灣時間今天凌晨的4強賽「寶島內戰」再以21：13、21：16拍下高雄大師賽剛奪冠的同胞組合張課琦／陳信遠，搶下男雙決賽門票。

美國公開賽屬於超級300系列，我國共有3組選手打進4強，除男雙兩組正面碰頭，唯一混雙代表盧震／李芷蓁今天和丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／馬厄隆（Amalie Magelund）激戰3局，前兩局更都戰到「丟士」；盧李配第二局瓦解對手2個賽點機會，將戰局延長到決勝第3局，可惜最終以20：22、24：22、17：21錯過決賽門票。

亞運 楊肉盧 美國公開賽

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