歐國盃／比賽一度因天候暫停 德國擊敗丹麥勇闖8強

歐國盃16強戰德國與丹麥之戰一度因天候狀況暫停，德國在下半場靠哈斐茨（Kai Havertz）的罰球和穆夏拉（Jamal Musiala）的進球，以2比0獲勝晉級。

德國與丹麥今天在上半場0比0戰成平手，下半場丹麥的安德森（Joachim Andersen）出現一次手球，哈斐茨在比賽第53分鐘罰球成功破網，讓德國取得1比0領先。

比賽第68分鐘，穆夏拉跟著攻破丹麥球門，讓德國領先兩球，最終以2比0拿下勝利。

德國此役的第2個進球，是穆夏拉個人在這次歐國盃進的第3球，這讓他目前與喬治亞的米考塔澤（Georges Mikautadze）並列進球王。

這場比賽一度面臨延後命運，因為踢到第35分鐘時，當地氣候大變，在風雨交加情況下，裁判曾喊出暫停，要兩隊球員離開球場。

在暴雨、冰雹、強風、雷電交織之下，比賽暫停25分鐘才恢復進行。

東道主德國最終獲勝晉級，繼續朝在自家贏得冠軍的目標邁進。

然而，德國爭冠之路接下來或許會辛苦很多，因為他們下一戰的對手將是西班牙與喬治亞之戰的勝隊，而外界一般預料，勝方將是「無敵艦隊」西班牙。