快訊

方先覺堅守47天獲青天白日勳章 戰前卻差點被蔣中正撤換

MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

金曲35慶功／流產4次嚇壞 台語歌后黃妃決定封肚不生了

歐國盃／比賽一度因天候暫停 德國擊敗丹麥勇闖8強

中央社／ 綜合外電報導
德國勇闖歐國盃8強賽。 美聯社
德國勇闖歐國盃8強賽。 美聯社

歐國盃16強戰德國與丹麥之戰一度因天候狀況暫停，德國在下半場靠哈斐茨（Kai Havertz）的罰球和穆夏拉（Jamal Musiala）的進球，以2比0獲勝晉級。

德國與丹麥今天在上半場0比0戰成平手，下半場丹麥的安德森（Joachim Andersen）出現一次手球，哈斐茨在比賽第53分鐘罰球成功破網，讓德國取得1比0領先。

比賽第68分鐘，穆夏拉跟著攻破丹麥球門，讓德國領先兩球，最終以2比0拿下勝利。

德國此役的第2個進球，是穆夏拉個人在這次歐國盃進的第3球，這讓他目前與喬治亞的米考塔澤（Georges Mikautadze）並列進球王。

這場比賽一度面臨延後命運，因為踢到第35分鐘時，當地氣候大變，在風雨交加情況下，裁判曾喊出暫停，要兩隊球員離開球場。

在暴雨、冰雹、強風、雷電交織之下，比賽暫停25分鐘才恢復進行。

東道主德國最終獲勝晉級，繼續朝在自家贏得冠軍的目標邁進。

然而，德國爭冠之路接下來或許會辛苦很多，因為他們下一戰的對手將是西班牙與喬治亞之戰的勝隊，而外界一般預料，勝方將是「無敵艦隊」西班牙。

喬治 安德森 歐國盃

延伸閱讀

AfD疏美親中？ 德經濟學家敲警鐘

蕭茲提汽車貿戰解方：中歐都徵15%關稅 歐盟批「幼稚、短視」

歐國盃／喬治亞爆冷擊敗葡萄牙晉級 16強全出爐

歐國盃／英格蘭小組賽表現普普仍晉級 16強如願避開德國

相關新聞

網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）即將在溫布頓錦標賽首輪出賽，儘管3週前才接受膝蓋手術，他今天表示...

歐國盃／比賽一度因天候暫停 德國擊敗丹麥勇闖8強

歐國盃16強戰德國與丹麥之戰一度因天候狀況暫停，德國在下半場靠哈斐茨的罰球和穆夏拉的進球，以2比0獲勝晉級

美國羽賽／「楊肉盧」拆夥後......楊博涵首站就闖決賽

合作8年的我國男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，月初印尼公開賽結束後分道揚鑣，楊博涵改搭劉廣珩，新組合第一站就在美國公開...

提醒學子安全戲水 體育署水安嘉年華前進愛河灣 

暑假將屆，戲水人潮也將隨之增加，為提醒青年學子與民眾們都能安全戲水、快樂消暑，教育部體育署今天與高雄市政府在高雄愛河灣流...

網球／巴特洪堡女網賽遭逆轉 詹皓晴與本季第3冠擦身

巴特洪堡女網賽今天進行女雙決賽，我國好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）遭遇第一...

跆拳道／福爾摩沙盃開打 劉威廷、黃鈺仁勉勵小選手

113年全國福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽，今天起連兩天在台中中港高中體育館舉行，並有亞奧運國手站台，替小朋友們加油打氣，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。