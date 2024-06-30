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網球／術後不久出戰溫網 約克維奇：渴望參賽與競爭
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）即將在溫布頓錦標賽首輪出賽，儘管3週前才接受膝蓋手術，他今天表示，認為他會錯過溫網是「不正確」的想法。
法新社報導，37歲的約克維奇（Novak Djokovic）指自己參賽的動力，是來自他「對參賽與競爭具有驚人渴望」。
本月稍早，約克維奇在法國網球公開賽（FrenchOpen）期間發生半月板撕裂傷，右膝關節必須接受手術，因此在8強戰時被迫退賽。
約克維奇坦言，當他仍然能夠打球並保持活躍及當前水準時，他確實有種感覺，那就是他不會錯過大滿貫（Grand Slam）。
約克維奇說：「我不會說這是對錯過（溫網）感到恐懼。我會說這是對參賽與競爭具有驚人渴望。」
他還說：「尤其因為這是溫網（Wimbledon），這項賽事在我小時候就一直是我夢想中的錦標賽。（認為）我會錯過溫網的想法是不正確的。」
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