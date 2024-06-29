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網球／巴特洪堡女網賽遭逆轉 詹皓晴與本季第3冠擦身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

巴特洪堡女網賽今天進行女雙決賽，我國好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）遭遇第一種子馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）／培瑞斯（Ellen Perez），最終遭到逆轉以6：4、3：6、8：10敗下陣來，無緣冠軍。

詹皓晴與庫德梅托娃今年4月在夏洛特女網賽再度搭檔，並在司徒加特女網賽拿下今年合拍首冠，也是詹皓晴本季第二冠，而本周登場的WTA 500等級巴特洪堡女網賽，兩人一路過關斬將挺進到冠軍賽。

在今天登場的決賽中，詹皓晴／庫德梅托娃也遭遇雙打第一種子的馬蒂內茲／培瑞斯，首盤開賽後對手就展開猛攻，在第4局率先破發後，一度取得4：1的大幅領先，不過詹皓晴／庫德梅托娃隨即展開反撲，在第7、9局回敬破發後，反以6：4先下一城。

第二盤兩組則展開激烈拉鋸戰，前5局雙方都各自保下發球局，但第6局馬蒂內茲／培瑞斯率先破發後，最終以6：3扳平戰局，將比賽帶入超級搶十。

超級搶十詹皓晴／庫德梅托娃一度以2：4落後給對手，但隨後打出一波3：0攻勢反超前，只可惜在打到8：8後，馬蒂內茲／培瑞斯連得2分關門，以10：8逆轉勝出奪下冠軍。

羅斯 詹皓晴

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