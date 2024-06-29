跆拳道／福爾摩沙盃開打 劉威廷、黃鈺仁勉勵小選手

113年全國福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽，今天起連兩天在台中中港高中體育館舉行，並有亞奧運國手站台，替小朋友們加油打氣，也祝福羅嘉翎於巴黎奧運能再創佳績。

福爾摩沙盃由台中市政府運動局、台中市大眾跆拳道發展協會主辦，旨在推廣跆拳道運動，培養基層運動潛在人才，廣設低年齡層級別賽事，有品勢、競速踢擊、擊破、對練等各種項目，涵蓋幼童至高中社會等組別。

劉威廷（2016年里約、2020東京奧運國手）、黃鈺仁（2020東京奧運國手）、林唯均（2022杭州亞運銀牌）以及邱少萱（2021成都世大運銅牌）應邀站台，替福爾摩沙盃的小選手們加油打氣。

立法院副院長江啟臣、台中市政府副秘書長張大春、運動局局長李昱叡以及議會副議長顏莉敏都親臨現場，勉勵小選手們盡力施展身手，未來也能為國爭光。

昔日「台灣隊長」劉威廷，國家隊退役後任職台灣體大教練，國小時也是從地方盃賽一路磨練，他指出，「小朋友比賽就是多去體驗，讓小朋友有一個競爭的感覺，檢視一下平常練習的成果，多去享受比賽。」

現於彰化師大擔任教練的黃鈺仁回憶說，自己也是國小一、二年級就出來比賽，笑說第一次比賽完後被教練揍，因為沒經驗，上場很興奮，但不知道自己幹什麼。

黃鈺仁指出，低年齡層的選手比賽，主要看基本動作紮實程度，體驗比賽氛圍為主，「像我小時候去比，不會想那麼多，很容易衝進去給人家踢，但就是體驗、學習。」

林唯均與邱少萱均畢業自中港高中，林唯均是跆拳道世家出身，從小就累積大量比賽經驗，林唯均表示，年齡層較低的選手，比賽一開始可以以娛樂性質為主，久了之後再慢慢專精，培養出興趣再看要不要向上發展。