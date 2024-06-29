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跆拳道／福爾摩沙盃開打 劉威廷、黃鈺仁勉勵小選手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
立法院副院長江啟臣與前亞奧運國手們合影。圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供
立法院副院長江啟臣與前亞奧運國手們合影。圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供

113年全國福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽，今天起連兩天在台中中港高中體育館舉行，並有亞奧運國手站台，替小朋友們加油打氣，也祝福羅嘉翎於巴黎奧運能再創佳績。

福爾摩沙盃由台中市政府運動局、台中市大眾跆拳道發展協會主辦，旨在推廣跆拳道運動，培養基層運動潛在人才，廣設低年齡層級別賽事，有品勢、競速踢擊、擊破、對練等各種項目，涵蓋幼童至高中社會等組別。

劉威廷（2016年里約、2020東京奧運國手）、黃鈺仁（2020東京奧運國手）、林唯均（2022杭州亞運銀牌）以及邱少萱（2021成都世大運銅牌）應邀站台，替福爾摩沙盃的小選手們加油打氣。

立法院副院長江啟臣、台中市政府副秘書長張大春、運動局局長李昱叡以及議會副議長顏莉敏都親臨現場，勉勵小選手們盡力施展身手，未來也能為國爭光。

昔日「台灣隊長」劉威廷，國家隊退役後任職台灣體大教練，國小時也是從地方盃賽一路磨練，他指出，「小朋友比賽就是多去體驗，讓小朋友有一個競爭的感覺，檢視一下平常練習的成果，多去享受比賽。」

現於彰化師大擔任教練的黃鈺仁回憶說，自己也是國小一、二年級就出來比賽，笑說第一次比賽完後被教練揍，因為沒經驗，上場很興奮，但不知道自己幹什麼。

黃鈺仁指出，低年齡層的選手比賽，主要看基本動作紮實程度，體驗比賽氛圍為主，「像我小時候去比，不會想那麼多，很容易衝進去給人家踢，但就是體驗、學習。」

林唯均與邱少萱均畢業自中港高中，林唯均是跆拳道世家出身，從小就累積大量比賽經驗，林唯均表示，年齡層較低的選手，比賽一開始可以以娛樂性質為主，久了之後再慢慢專精，培養出興趣再看要不要向上發展。

巴黎奧運將於下個月展開，此次由上屆銅牌得主羅嘉翎出征，前隊友劉威廷、黃鈺仁也為她送上祝福，「這一屆只有她一個，以往也沒有這樣的情況，當然壓力都會在她身上。」劉威廷認為，上屆羅嘉翎是年紀最小，資格賽又是最後一個出場，「當時歷經這些壓力，我想經過3年，她現在的心理調適能力會還不錯。」

113年全國福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽連兩天在台中中港高中體育館舉行。圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供
113年全國福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽連兩天在台中中港高中體育館舉行。圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供

林唯均 跆拳道 黃鈺仁

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