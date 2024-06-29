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羽球／張課琦、陳信遠闖美國公開賽4強 台灣男雙內戰

中央社／ 台北29日電
台灣男雙組合張課琦(左)與陳信遠挺進美國羽球大師賽男雙4強賽將碰上自家人楊博涵與劉廣珩。資料照
台灣男雙組合張課琦(左)與陳信遠挺進美國羽球大師賽男雙4強賽將碰上自家人楊博涵與劉廣珩。資料照

台灣男雙組合張課琦與陳信遠今天在美國羽球大師賽男雙8強賽，歷經3局大戰，以2比1逆轉擊敗丹麥組合陶夫特與桑德高，4強賽將碰上自家人楊博涵與劉廣珩。

張課琦與陳信遠上週在超級100系列高雄羽球大師賽，首度合拍就摘冠，上演驚奇，目前世界排名第225名，本週轉戰超級300系列美國公開賽，2人再次展現絕佳默契，並延續前一站奪冠氣勢，賽前拿下2連勝、挺進8強賽。

張課琦與陳信遠今天8強賽碰上第3種子、排名第28的丹麥組合陶夫特（Jesper Toft）與桑德高（AndreasSøndergaard），雙方首局一路鏖戰至局末，台灣組合一連化解2個局點，可惜仍無功而返，以21比23將首局拱手讓出。

台灣組合次局重振旗鼓，以21比15扳平戰局，決勝局在10比7領先時，拉出8比1攻勢甩開對手，最終以21比16贏得勝利。

另一場男雙8強賽，楊博涵與劉廣珩同樣與日本組合激戰3局，台灣組合展現強心臟，化解對手3個賽末點，以17比21、21比19、24比22險勝，搶下4強門票。

兩組晉級台灣男雙，接下來將在4強賽會師，也提前為台灣鎖定1張決賽入場券。

至於混雙組合盧震與李芷蓁，首輪以直落2過關後，連2戰都因對手退賽晉級，兵不血刃、直接前進4強，將與丹麥組合陶夫特與馬厄隆（AmalieMagelund）爭奪決賽席次。

美國公開賽 羽球

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