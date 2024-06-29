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游泳／泳協提報巴黎奧運參賽名單 王冠閎、韓安齊入列

中央社／ 台北29日電
台灣「蝶王」王冠閎。資料照
台灣「蝶王」王冠閎。資料照

中華民國游泳協會日前召開選訓會議，提報巴黎奧運參賽選手名單分別為「台灣蝶王」王冠閎、旅美好手韓安齊，秘書長曾正宗今天表示，名單經國訓中心審議通過後，已送請中華奧會報名。

王冠閎去年全國大專校院運動會男子200公尺蝶式游出1分55秒42成績，達到巴黎奧運參賽A標，已提前取得參賽資格。

根據游泳奧運參賽規範，若參賽國家男子或女子選手無人達標，則可推派世界水上運動總會（World Aquatics）積分最高的1名選手參賽，台灣女將因無人達標，由就讀德州大學奧斯汀分校（UT Austin）、旅美好手韓安齊出線。

旅美好手韓安齊。資料照
旅美好手韓安齊。資料照

韓安齊日前返台參加中正盃，女子100公尺自由式、100公尺蝶式雙破全國紀錄，因中正盃並無其他國家選手參加，泳協秘書長曾正宗接受中央社記者訪問時表示，泳協6月21日詢問國際泳總，23日晚間收到回覆，確認中正盃積分可採計。

曾正宗表示，泳協隨即與韓安齊聯繫，確認其參賽意願，並請選手提交資料，後續在26日召開選訓會議，並送交至國訓中心審議，且獲審議通過，已送請中華奧會進行報名。

依泳協送交的名單，若一切順利，這將是韓安齊首次叩關五環殿堂，而王冠閎則是連續2屆前進奧運。

距離奧運僅剩不到1個月，王冠閎目前人在香港移地訓練，教練黃智勇表示，目前王冠閎正專心備戰，預計7月13日返台後，7月19日搭機前往法國。

Austin 王冠閎 韓安齊

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