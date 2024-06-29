網球／巴特洪堡網賽詹皓晴連過3關 連2站晉女雙決賽

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）今天在WTA巴特洪堡女網賽女雙4強賽，以6比3、6比2淘汰哈薩克的戴妮琳娜與中國的徐一璠，本週連過3關，連2站挺進冠軍賽。

詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃上週在世界女子職業網球協會（WTA） 柏林女網賽攜手拿到亞軍後，本週德國巴特洪堡女網賽繼續合作，備戰7月草地大滿貫溫布頓網球錦標賽。

詹皓晴與庫德梅托娃前3戰都以直落2過關，4強賽碰上哈薩克的戴妮琳娜（Anna Danilina）與中國的徐一璠，歷經前段互破，「台俄聯軍」第5局一連躲過4個破發點，並在第8局成功攻破對手發球局，以6比3搶下首盤。

「台俄聯軍」次盤乘勝追擊、連續破發，一口氣連拿5局，以6比2迎接勝利，以3連勝、一盤未失之姿，連2站闖進決賽。

「台俄聯軍」接下來將與頭號種子美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez）爭冠，兩組人馬連2週碰頭，「台俄聯軍」上週在柏林女網賽8強賽，歷經搶10大戰後勝出。