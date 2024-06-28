賽車／TSR機車錦標賽第三站起跑 最強歐吉桑藤永優復出

經過前兩站激戰後，2024年TSR全國機車錦標賽第三站30日將重返台南安定賽車場，在競爭最激烈的125A組除了地表最強歐吉桑藤永優、台灣最速選手黃晧先前都因傷缺席後在本站復出外，還有去年參加兩站封王率百分百的長谷部潤，競爭之激烈堪稱是今年之最；當然，還有小選手陳子龍可怕的表現成績還超越許多大人選手。

第三站125A組可謂是盛況空前，地表最強歐吉桑藤永優，今年加入了三陽廠隊，他的身分不僅是選手也是廠隊教官。原本車迷朋友萬分期待優哥在獲得原廠奧援，是否能如虎添翼，重現幾年前的優哥霸權時代，但開幕站賽前卻因傷退賽，在休養兩個月之後，如今終於準備重返賽場。

同樣命運的台灣最速選手黃晧，去年同樣在賽前練習受傷的他，在去年的最後一站總算回歸賽場並勇奪冠軍，實實在在上演了一場王者回歸的大戲。沒想到年初又因練車受傷而缺席了開幕站。經過多個月的休養後總算可以上場比賽。

其次，亞洲最速小胖詹博堯在開幕站勇奪人生第一座125A組冠軍獎盃。這一站能否延續氣勢再度奪冠呢？第三站125A組而還有在去年出賽兩場，兩場都拿下冠軍的長谷部潤選手，他在開幕站因車輛調教問題，只能屈居第四位。雖然如此，他在開幕站125A組決賽時仍做出了全場最速的單圈成績，實力依舊非常強大，這些大咖選手都將在第三站的125A組賽事中共同一較高下共同競爭本站冠軍。