快訊

國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

賽車／TSR機車錦標賽第三站起跑 最強歐吉桑藤永優復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱愛騎車的小選手陳子龍。圖／TSR提供
熱愛騎車的小選手陳子龍。圖／TSR提供

經過前兩站激戰後，2024年TSR全國機車錦標賽第三站30日將重返台南安定賽車場，在競爭最激烈的125A組除了地表最強歐吉桑藤永優、台灣最速選手黃晧先前都因傷缺席後在本站復出外，還有去年參加兩站封王率百分百的長谷部潤，競爭之激烈堪稱是今年之最；當然，還有小選手陳子龍可怕的表現成績還超越許多大人選手。

第三站125A組可謂是盛況空前，地表最強歐吉桑藤永優，今年加入了三陽廠隊，他的身分不僅是選手也是廠隊教官。原本車迷朋友萬分期待優哥在獲得原廠奧援，是否能如虎添翼，重現幾年前的優哥霸權時代，但開幕站賽前卻因傷退賽，在休養兩個月之後，如今終於準備重返賽場。

同樣命運的台灣最速選手黃晧，去年同樣在賽前練習受傷的他，在去年的最後一站總算回歸賽場並勇奪冠軍，實實在在上演了一場王者回歸的大戲。沒想到年初又因練車受傷而缺席了開幕站。經過多個月的休養後總算可以上場比賽。

其次，亞洲最速小胖詹博堯在開幕站勇奪人生第一座125A組冠軍獎盃。這一站能否延續氣勢再度奪冠呢？第三站125A組而還有在去年出賽兩場，兩場都拿下冠軍的長谷部潤選手，他在開幕站因車輛調教問題，只能屈居第四位。雖然如此，他在開幕站125A組決賽時仍做出了全場最速的單圈成績，實力依舊非常強大，這些大咖選手都將在第三站的125A組賽事中共同一較高下共同競爭本站冠軍。

至於在超萌的小朋友組中，熱愛騎車的陳子龍小選手，自去年開始每一站都報名兩組小朋友組別賽事。並且在開幕站騎乘著小摩托車，做出比絕大多數D組選手還快的可怕單圈成績，這一站他更將頂著酷暑要連比兩場比賽，更將考驗陳子龍的體能和耐熱度。

地表最強歐吉桑藤永優周日將重返賽場。圖／TSR提供
地表最強歐吉桑藤永優周日將重返賽場。圖／TSR提供

延伸閱讀

三陽拚在台機車市占率逾4成 3年讓現代汽車衝前4

一卡通助高市東光國小手球小選手 出國圓夢

影／速速導入！全新第四代Suzuki Swift預告7月台灣發表上市

花蓮富世國小女足隊踢出冠軍獎盃 建校百年最佳禮

相關新聞

永遠留在了山上…36歲張元植從小寫紀錄 曾帶媽媽爬聖稜線要她別擔心

台灣知名登山家張元植昨（27日）在攀登白朗峰針峰北壁時，墜落250公尺，當場身亡，根據法國媒體報導，這是「非技術攀登」還沒使用繩索的地段。張元植不幸離世的消息...

登山家張元植白朗峰墜崖離世 曾寫下登山因與死亡緊扣而不同

我國知名登山家張元植今天傳出疑似在法國攀爬白朗峰時發生意外，不幸離世的消息，引發國內登山圈的一陣哀淒，儘管登山圈已經不少...

賽車／TSR機車錦標賽第三站起跑 最強歐吉桑藤永優復出

經過前兩站激戰後，2024年TSR全國機車錦標賽第三站30日將重返台南安定賽車場，在競爭最激烈的125A組除了地表最強歐...

112年青春動滋券6月底到期 體育署籲儘速抵用

體育署自從去年6月1日起每年常態性發放青春動滋券，讓16到22歲的年輕人體驗「做運動」、「看比賽」的樂趣，體育署也提醒，...

路跑／獎金近50萬元 台版箱根驛傳MIZUNO馬拉松接力11月登場

有「台版箱根驛傳」之稱的國內歷史最悠久路跑接力賽事2024 MIZUNO馬拉松接力賽，將於11月17日在新北市萬里區太平...

路跑／金門馬拉松邁入18歲轉大人 明年不上大橋讓跑者拚PB

將邁入第18屆的金門馬拉松將於明年1月18、19日登場，並將採取全新路線與景點，尤其過去兩年被認為難度相當高的「金門大橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。