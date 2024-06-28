路跑／獎金近50萬元 台版箱根驛傳MIZUNO馬拉松接力11月登場

有「台版箱根驛傳」之稱的國內歷史最悠久路跑接力賽事2024 MIZUNO馬拉松接力賽，將於11月17日在新北市萬里區太平洋建設第二停車場熱血開跑，跑者將在43公里賽道中，採取團隊8棒次接力形式完成賽事，爭奪近50萬元的總獎金。

MIZUNO馬拉松接力賽在今年邁入第17屆，競賽分為社會組、大專甲組、大專乙組、高中（職）組及國中組外，為響應政府ESG政策，另外增設企業組，希望藉由賽事鼓勵企業內推動員工運動文化及幫助企業凝聚團隊意識，進而促進員工健康。

在今天的記者會上美津濃贊助的馬拉松好手葉日鴻也現身站台，過去就曾參加過全馬、半馬以及馬拉松接力賽的他就透露，自己最愛的依舊是全馬與接力賽事，談到對於接力賽事的建議，葉日鴻也分享，「這次的路線基本上跟萬金石差不多，但接力賽因為前面、後面都有隊友，所以千萬不能操之過急，只要保持平常心來跑就好，避免太過興奮而爆掉。」

今年MIZUNO馬拉松接力賽總獎金接近50萬元，除了名次獎金外，大會也提供各組破紀錄獎金，期盼更多企業能與民眾共同來參與，用好成績搶獎金、贏健康。

此外，長期支持學生運動不遺餘力的明正基金會，為鼓勵學生參與今年賽事，今年也將持續提供學生組贊助每隊3000元補助金，大會也會依交通距離給予高中組、國中組交通補助，用實際行動支持學生運動發展。