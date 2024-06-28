路跑／金門馬拉松邁入18歲轉大人 明年不上大橋讓跑者拚PB

將邁入第18屆的金門馬拉松將於明年1月18、19日登場，並將採取全新路線與景點，尤其過去兩年被認為難度相當高的「金門大橋」，明年將不再上橋，讓參賽跑者在欣賞美景外，更有機會創造個人佳績。

金門馬拉松將在明年邁入第18屆，金門縣副縣長李文良在今天的記者會上表示，18是邁向成年的重要數字，經過18年發展，金門馬已經慢慢成熟、轉大人，加上獨具特色的賽事氛圍，歡迎舊雨新知一同來參賽，「相信跑者只要體會過金門馬拉松就會愛上。」

第18屆金門馬拉松將於2025年1月18、19日舉行，18日為健康休閒組於金城田徑場率先開跑，至於19日競賽組限額8800人報名，分別為全馬組2000人、半馬組3300人、路跑組3500人，賽事於28日下午3點開放競賽組報名，下午6點開放健康休閒組報名。

而明年金門馬拉松也再度針對路線與景點進行調整，李文良表示，過去兩年不少跑友反應金們大橋有強大逆風、坡度，對於成績有不小影響，經過評估後明年將「不上橋」，但賽道仍會經過金們大橋周邊，讓跑者能夠一覽金們大橋美景，也能夠力拚個人最佳成績

在賽事結束後，健跑與健走組完賽選手將能領取限量紀念酒，競賽組選手回到終點後也可獲得大會贈送的完賽獎牌及限量精美瓷瓶紀念酒等紀念品。