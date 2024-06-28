游泳／泳渡澎湖灣 1600名選手30日將同場競技

「2024泳渡澎湖灣」30日將在澎湖內海登場，共有國內外游泳好手1600人參賽，活動大使「斑馬哥」陳子挺今天自嘉義下水原要以SUP橫越60公里海域參加泳渡，但由於風浪太大，在45公里處撤離。

2024泳渡澎湖灣活動今天舉辦賽前記者會，縣府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、教育處長林長安與去年泳渡5000公尺女子冠軍郭家齊、澎湖在地SUP好手陳志峰，以及「愛運動動無礙」視障選手李協興、肢障選手廖彩雲和菊島身障選手林育夙等人出席。

澎湖縣政府表示，今年泳渡澎湖灣賽事，共計有1600名泳者下水挑戰，區分有5000公尺泳渡組、2000公尺挑戰組、500公尺體驗組，還增設有5000公尺SUP立式划槳個人與團體組，觀音亭海域亦推出有一連3天的「SUP/獨木舟水上嘉年華體驗」活動。

今年泳渡首度新增SUP組活動，活動大使之一的「斑馬哥」陳子挺也號召SUP愛好者，今天清晨近5時自嘉義小確幸沙灘下水出發，原規劃橫越60公里的台灣海峽，再參加泳渡澎湖灣賽事，但由於海面風浪增強，安全考量下，在45公里處撤離，就近泊靠附近碼頭避風。

今年泳渡賽事中，澎湖知名的黑妞黑糖糕業者，特別贊助1600多條的巧克力黑糖糕，給每名參賽的泳渡者補充體力，蔡淇賢致贈感謝狀給黑妞黑糖糕業務經理高彥杰與醫師黎乃良，感謝協助賽事。

澎湖縣政府舉辦泳渡澎湖灣活動，今年邁入第22年，累計超過2萬名泳者來到澎湖海域挑戰。