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路跑／MIZUNO馬拉松接力賽1117開跑 大腳ㄚ龍隊拚衛冕

中央社／ 台北28日電
美津濃馬拉松接力賽今年於11月17日與行，圖為去年比賽盛況。 主辦單位提供
美津濃馬拉松接力賽今年於11月17日與行，圖為去年比賽盛況。 主辦單位提供

有「台版箱根驛傳」之稱的MIZUNO馬拉松接力賽將於11月17日開跑，其中幾乎由國內百傑組成的大腳ㄚ龍隊將力拚衛冕，也期望再創新的賽事紀錄。

MIZUNO馬拉松接力賽今年同樣從新北市萬里區太平洋建設第2停車場出發，參賽隊伍沿途經萬里、金山、過石門實中後折返，全長共43公里。

報名隊伍將以接力方式完成比賽，共分為8個棒次，其中規定第3、6棒須為女性跑者，每個棒次所跑的距離都約5至5.9公里之間。

「箱根驛傳」正式名稱為東京箱根間往復大學驛傳競走，是日本1項在每年1月舉行的長距離接力賽，由日本馬拉松之父金栗四三等人於1920年所創辦，參賽隊伍每隊10人，距離總長約217.9公里。

邁入第17屆的MIZUNO馬拉松接力賽，今年為了響應政府ESG政策，除了原有的社會組、大專甲組、大專乙組、高中組、國中組外，還新增企業組，希望鼓勵國內企業推動運動文化。此外，為吸引更多民眾參與路跑運動，今年也新增4人接力的休閒組別。

眾多參賽隊伍中，「台灣大腳ㄚ長跑協會」去年共報名5隊，其中幾乎都由國內馬拉松百傑組成的大腳ㄚ龍隊，去年以2小時25分42秒拿下社會組冠軍。

台灣美津濃總經理福知真在記者會致詞時表示，這是很有傳統的運動賽事，大家都可以藉由比賽學會團結的力量，而且隊伍裡頭男、女跑者都有，更能實現運動平權，也希望更多人能來體驗這項賽事。

MIZUNO馬拉松接力賽將於7月1日開放報名。

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