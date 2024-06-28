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花式溜冰／被控性騷擾未成年男選手 南韓19歲花滑女神發文否認

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓19歲花式滑冰女神李海仁。 美聯社
南韓19歲花式滑冰女神李海仁。 美聯社

南韓19歲花式滑冰女神李海仁被控在義大利集訓期間，性騷擾一名16歲男選手，遭禁賽3年。消息曝光後引發外界譁然，她昨天首度發聲否認性騷擾，強調雙方是前男女友關係，兩人間的互動只是「玩笑」。

李海仁曾被譽為「金妍兒接班人」，不過她被指控在集訓期間喝酒，還要求16歲男選手進入房間，並做出令對方感到不適的行為。事後南韓滑冰協會針對此事進行調查，結果李海仁被禁賽3年，將無緣2026年米蘭冬奧。

昨天李海仁在IG發文表示，對自己在集訓期間喝酒感到懊悔並道歉，但她稱男方是前男友，因家長反對而分手，這次集訓又相遇。李海仁寫道，「我們仍喜歡對方，所以又開始約會，由於是秘密交往，所以當初被調查時，沒說出兩人的關係。」

李海仁也否認自己曾性騷擾男方，「我認為只是一個玩笑，這只是戀人間會做出的玩笑或是愛情表現。」

男選手的法律代理人兼律師孫源佑發聲明，反駁李海仁的說法，「兩位選手2023年10月初分手，今年5月才又一起前往義大利集訓。集訓期間李海仁提議復合，男方表示再考慮。男方進去李海仁房間後，李海仁親吻男方頸部，種下草莓印。」

孫源佑指出，男選手精神受到巨大打擊，無法繼續接受訓練，還接受精神科治療，被診斷出憂鬱症和恐慌症等症狀。

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