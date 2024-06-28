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登山家張元植家人：他在難度D+, 4的冰、雪、岩混和攀路線墜落

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
台灣年輕登山家張元植於法國當地時間27日上午7時左右發生墜落事故離世。與新聞事件無關。圖／取自張元植臉書
台灣年輕登山家張元植於法國當地時間27日上午7時左右發生墜落事故離世。與新聞事件無關。圖／取自張元植臉書

台灣年輕登山家張元植於法國當地時間27日上午7時左右發生墜落事故離世，張元植的媽媽與妻子透過友人表示，目前仍然在處理後續事宜，「熊媽（張母）與小薇（張妻）也準備前來霞慕尼帶老張（張元植）回台灣」。

張母與妻子表示，張元植6月27日在霞慕尼Plan de Aiguille 區域攀登Frendo Spur 難度D+, 4 (等同北美 YDS 5.9-, AI3, M4)的冰、雪、岩混和攀路線，約早晨7時左右發生了墜落事故，很不幸的離開了大家。

他們說，昨天除了許多朋友提供訊息協助處理外，駐法代表處與駐日內瓦辦事處也提供相關協助。

請諒解事出突然正在處理後續，也希望避免無法完整回覆造成資訊落差，所以較慢回覆大家，請大家諒解。

兩人準備前往霞慕尼將張元植帶回台灣。後續再向關心張元植與家屬的朋友們說明事故概況，他們謝謝大家關心與鼓勵。

張元植

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