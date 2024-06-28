自由車／環法挑戰賽前進日月潭 國內外車手拚黃衫

由中華民國運動休閒推廣協會、名衍行銷股份有限公司主辦，並獲得環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）授權的「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站」，將於11月30日首度在CNN認證世界十大最美單車路線之一的南投日月潭舉行。

這場首度在日月潭引進環法官方認證挑戰賽，有著環法專家認證路線，完全移植國際賽事規格，現場打造環法自行車主題區，讓參賽者體驗經典的環法自行車賽氛圍，還有機會與傳奇車手見面並聽他分享環法歷程與故事，並與環法自行車手同場馳騁的絕佳機會，

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站」賽事分為104公里挑戰組及29公里經典組，廣邀國內外自行車好手與一般民眾共同享受騎乘於最美的日月潭，104公里挑戰組分為競賽組、挑戰組，競賽組選手80人，報名須提供其他百K賽事四小時內完賽證明、名次成績經主辦單位審查確認，遴選成績前80名參加競賽組。

而計時總冠軍除了將授予環法最高榮譽代表的黃衫之外，冠軍可獲得前往法國參加「2025 L’ÉTAPE FRANCE」環法挑戰賽世錦賽資格。另外賽程中將設置兩段登山王爬坡區段，兩路段分別設置分段計時，以兩段加總時間作為排名依據，取男、女共二位登山冠軍，除了可以獲得環法榮譽登山王紅點衫車衣，亦可取得前往法國參加「2025 L’ÉTAPE FRANCE」環法挑戰賽世錦賽資格，與競賽組競賽總冠軍一樣皆有機會親臨全世界最經典的環法自行車賽。

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站」將於28日中午12點起開放全球報名，至8月30日截止報名，詳細訊息請見伊貝特報名網。