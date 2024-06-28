羽球／美國公開賽 宋碩芸29分鐘輕鬆打晉8強
BWF超級300的美國羽球公開賽今天結束各組16強賽事，台灣女單好手宋碩芸，面對愛爾蘭對手達瑞芙，僅用了29分鐘輕鬆以21比15、21比12獲勝晉級8強。
世界排名第24名的「台灣二姐」宋碩芸，今天是生涯首度對壘世界排名第73名的達瑞芙（RachaelDarragh），首局開賽宋碩芸就連得4分占據優勢，最多以13比5領先，輕鬆先收下首局勝利。
第2局開賽雙方稍有拉鋸，但在4比4平手後，宋碩芸逐漸拉開差距，先以11比6進入技術暫停，短暫休息回來後，宋碩芸又在12比9時連得4分擴大差距，如願拿下這場比賽晉級8強。
宋碩芸在6月初的澳洲羽球公開賽雖闖進4強，但最終因為腿傷退賽，而她接著在台灣的高雄羽球大師賽則是首輪出局。
至於台灣另一女單好手許玟琪，今天面對從資格賽打上來的華裔美籍球員娜塔莉（Natalie Chi），也輕鬆的以21比8、21比16輕鬆解決對手闖進8強。
許玟琪在接受中央社訪問時說道，還在努力調整時差，雖然身體有些疲憊，但還是一場一場穩穩地打，盡量減少自己的失誤就有機會獲勝。
宋碩芸接下來8強將對上華裔美籍的張蓓雯，而許玟琪要對上日本球員明地陽菜，如果台灣2女將都能順利過關的話，將會在4強碰頭形成台灣內戰。
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