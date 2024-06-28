面對逝去有沈重但更多祝福 雪羊引用兩段話悼念張元植

我國知名登山家張元植傳出在法國攀登白朗峰墜崖離世的不幸消息，昨天晚間就在臉書上向好友致哀的「雪羊」黃鈺翔，也在個人社群上分享了張元植過去曾寫下的兩段話，其中包括他提到自從開始登山並投入海外攀登以來，有愈多認識的人永遠留在山上，這儘管讓他覺得有些沈重，但更多的卻是祝福。

去年3月張元植曾與學長「阿果」呂忠翰一同挑戰世界第七高峰道拉吉嶺峰，而山岳自媒體「雪羊」也隨隊記錄下兩人的身影，在昨天傳出張元植不幸離世的消息後，雪羊也在個人粉絲團上留下一張背影照片並寫下，「我想起了，那巍峭雪坡上的可靠背影，與似夢似幻的飄渺煙雲。」向好友致哀。

而今天雪羊雖然在個人社群上婉拒受訪，不過他也分享過去張元植文章中的其中兩段話給所有不捨他的朋友，「生命有各種路徑與選擇，60億人也許有60億種人生樣態。重要的，是釐清並接受，自己走在怎樣的生命之道上。若能無悔，就是一種幸運。這篇文章，與其說是寫給不特定受眾，不如說是寫給自己。」、「自開始登山並投入海外攀登以來，隨著逐漸深入，難免就有愈多認識的人永遠留在了山上。問我怎麼去看待這些逝去？也許有些沉重，但更多的是祝福。」

雪羊最後也寫到，「懷念的話，等沈殿完再好好說吧。大家都正動起來盡己所能的幫忙，陪伴家人，與你的最後一程。」