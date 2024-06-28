7成5市民不知道世壯運 蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

雙北2025舉辦世界壯年運動會，預計將迎來超過100個國家、4萬名選手參加。台北市長蔣萬安上午與新北市長侯友宜參加世壯運第七次組委會受訪，針對台北市民調，有7成5市民不知道雙北舉辦世壯運，蔣、侯均表示，未來會加強宣傳力道，現在已經有1萬8千多人報名，未來還會更越來越多，期待有4萬人來台參加。

世壯運執行辦公室表示，上午進行整體進度簡報，雙北團隊及中央各部會等都蓄勢待發，為世界壯年運動會做萬全準備。希望大家不要錯過踏上國際競賽舞台的機會，即日起到2025世壯運官網，9月17日前完成報名享有8折優惠，報名費國內選手3600元、國外選手7500元。

至於雙北市長會報名哪一項比賽項目？蔣市長說，自己像是籃球、游泳，以前念書的時候都有參與，因為之前跟江宏傑有拍過桌球短片，他有指導一些技術，所以有在思考，有幾個項目過去在念書時候比較沒有參與，可以報名。

侯友宜說，他大概報名慢速壘球，以及未來會組成3對3籃球賽，歡迎蔣萬安市長來挑戰，球類運動很好，他從小很喜歡，希望大家多多參加球類運動。

至於台北市民逾7成不知道世壯運？蔣萬安說，一直很積極努力在宣傳行銷，也很謝謝侯市長在過去幾次舉辦企業參與記者會、吉祥物宣布記者會都親自參與，今天也與世壯運組委會討論，希望透過各種管道方式，來讓大家知道趕快報名。

蔣萬安說，這是一個大型國際賽事，結合觀光、文化，同時也是城市跟國家整體宣傳形象非常重要的一項活動，所以接下來會透過駐外使館、社群媒體，以及下半年會到各地去設攤宣傳以及拜會，之前已經到了日本、新加坡、韓國、馬來西亞等國家，接下來會到美國、加拿大等，持續加強宣傳。

侯友宜表示，雙北的宣傳力道不斷在強化，行銷的管道推廣到國際航空，社群網站和很多媒體的行銷，還是不斷強化，尤其今年到明年的這個期間，會更加強，因為國際間要參與的朋友們，在這個時間點，會來報名，未來會越來越多，期待有4萬人來參加。