網球／謝淑薇攜手美國搭檔 無緣伊斯特本網賽女雙4強

台灣網球名將謝淑薇今天與美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）合作，征戰WTA伊斯特本網球賽，可惜在女雙8強戰以1比6、6比3、1比10不敵英國組合達特、路絲登。

上週與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手在世界女子職業網球協會（WTA）250等級伯明罕網球賽奪冠後，謝淑薇本週改與美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）合作，參加在英國舉行、WTA500等級伊斯特本網球賽，持續為7月草地大滿貫溫布頓網球錦標賽熱身。

「台美聯軍」在女雙首輪輕鬆過關，以2個6比3擊敗中國組合王曦雨與王雅繁，然而今天與英國組合達特（Harriet Dart）與路絲登（Maia Lumsden）正面交鋒、爭取4強門票，卻遭遇挑戰。

首盤「台美聯軍」在首局順利保發後，不過接下來3個發球局皆失手，導致以1比6率先讓出，所幸「台美聯軍」在第2盤即時找回狀態，同樣回敬3度突破對手發球局，以6比3扳回一城。

進入決勝搶10局，「台美聯軍」接連失分，一度陷入0比5落後局面，在無力追趕的情況下，最後以1比10落敗，無緣搶下女雙4強門票。

而另名台灣網球女將詹皓晴則與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在德國巴特洪堡公開賽繼續合拍，兩人在女雙8強戰以6比0、6比3力退日本青山修子、塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，勇闖女雙4強。