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登山家張元植白朗峰墜崖離世 曾寫下登山因與死亡緊扣而不同

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
知名登山家張元植在法國攀爬白朗峰時墜崖。 聯合報系資料照
知名登山家張元植在法國攀爬白朗峰時墜崖。 聯合報系資料照

我國知名登山家張元植今天傳出疑似在法國攀爬白朗峰時發生意外，不幸離世的消息，引發國內登山圈的一陣哀淒，儘管登山圈已經不少人士收到相關訊息，不過並未得到家屬的證實。

據法國媒體《Franceinfo》報導，一位來自我國的36歲知名登山家，在攀爬白朗峰時，因積雪失足墜崖250公尺深，尋獲時已無生命跡象，消息傳回國內後也引起登山圈的震驚，並有不少消息指向該名登山家為張元植。

今年36歲的張元植，在13歲就讀苗栗全人實驗中學時期開始接觸登山，並在學生時期就完成了攀登雪山、玉山、大霸尖山，甚至在高三學測一結束後，就前往挑戰南美洲最高峰阿空加瓜，兩年後更是完成台灣中央山脈大縱走，之後更邁出向8000公尺高山挑戰的腳步。

2014年張元植與同樣畢業於全人中學的學長「阿果」呂忠翰、黃文辰，以無氧方式登頂世界第12高峰布洛阿特峰，2017年更成為我國史上第一隊嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰的隊伍，不過最終在接近峰頂時因為雪況不佳未能登頂。

張元植過去不論是在接受訪問或是自己的文章中，都曾不避諱地表示自己非常怕死，並直言登山「是件會死人的運動」，也因為與死亡的連結，讓登山與其他運動有不同之處，但也因為這背後可能的代價，使登山成為一種擁有獨特重量感的運動，

談到登山隊於他的意義時，張元植曾寫下，「對我而言，正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命。」

張元植

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