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射箭／不捨媽媽做手工、父親務農 李彩綺用弓箭翻轉人生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大一的李彩綺（左）是中華射箭隊最年輕的選手。記者曾思儒／攝影
大一的李彩綺（左）是中華射箭隊最年輕的選手。記者曾思儒／攝影

清華大學新鮮人李彩綺是巴黎奧運中華射箭隊最年輕的成員，年紀雖輕她卻很有想法，希望透過手上弓箭翻轉階級，創造出不同人生。

李彩綺透露，媽媽為幫助家裡，國中畢業就開始做加工業，一做就是數十年，爸爸則是在桃園務農，雙親都十分辛苦，但一直都很努力且支持自己的射箭路，讓她早早就立定志向，選擇選手路就以五環殿堂為目標。

「射箭要買弓，國中要投資自己時負擔滿大，但我一直相信，投資自己是很值得。」小學就接觸射箭的李彩綺回憶，國中其實也有考上其他學校，但最終決定專注射箭，當時宛如人生十字路口的決定也獲得家人支持，儘管購買器材所費不貲，回頭看都是成長過程的養分。

射箭雖有團體賽，卻也是和自己比賽的個人運動，李彩綺不諱言有時會覺得孤獨，但射箭已經內化成自己的一部分，也希望夠過射箭可以走出不同的路，「我知道家人都很努力，想翻轉階級，像哥哥每天都在看原文書，一本完接一本。」大學進入清大的她，射箭、學業並進，現階段目標就是站上巴黎奧運頒獎台。

年紀最小的李彩綺特別感謝中華隊兩位學姊雷千瑩邱意晴，對她場上、場下的包容，她舉例自己動作較慢，有時到射箭場，大家已經組好兩把弓箭，自己才組好一把，但學姊都很體諒，「我也有努力跟上大家腳步。」

初當奧運國手，李彩綺完成前進巴黎的人生設定，她笑說相信自己實力能登上頒獎台，也期待女團展現良好化學效應，巴黎奧運「會有意想不到的表現」。

中華隊 邱意晴 雷千瑩

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