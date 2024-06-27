射箭／將成奧運4朝元老 「雷母」當最後一役拚
2012年倫敦奧運出征五環殿堂，中華射箭隊女射手「雷母」雷千瑩下月將第4度挑戰奧運，34歲的她透露，個人規劃將巴黎奧運當最後一役，但有時計劃趕不上變化，對未來仍不設限，享受當下、全力以赴。
34歲的「雷母」是中華隊最資深成員，男子隊「湯包」湯智鈞都是她帶過的學生，平常會尊稱她「雷老師」，不過雷千瑩今天多次強調，要和「湯包」學習，把每場比賽當最後一場，抱持挑戰的心態，希望把好成績帶回台灣。
2016年里約奧運射下女團銅牌的雷千瑩笑說，近年常被問到「退休」問題，自己也默默有些設定，但先不把話說死，「把每場當最後一場，心境上會是最好的，現在很珍惜，把每一場當最後一場來射。」
身為團隊「老鳥」，雷千瑩和團隊中年紀最小的李彩綺已經有跨世代的年紀差距，她笑說彼此雖有年齡關注，會關注和有興趣的內容不同，但溝通完全沒問題，自己個性自己，有問題也會直接提出，彼此間可以互相學習，有時得到不同觀點也會有「打開眼界」的感覺。
「射箭隊換血是很好現象，代表成績一直有推動，新血也可以刺激原來選手，讓我們可以繼續往前衝。」雷千瑩形容，這次挑戰巴黎奧運的隊員個性完全不同，像邱意晴心思細膩，李彩綺個性單純，彼此相加有互補加成效果，相信到巴黎可以有更好發揮，為中華代表團帶回最好成績。
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