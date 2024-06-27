射箭／中華隊射下滿額門票 再多贊助商添助力

中華射箭隊月中在土耳其安塔利亞舉辦的巴黎奧運最終資格賽射下男、女團資格，獲得總共6席「滿額」門票，今天6位奧運國手精神奕奕出席記者會，宣布出征奧運有新助力，將以「Team adidas」成員身份挑戰登上巴黎奧運頒獎台。

射箭向來是中華代表團「獎牌庫」，東京奧運男團更射下銀牌，但去年杭州亞運空手而回，爭取巴黎奧運門票又一波三折，直到最後一場資格賽才順利取得男、女團的滿額門票。

雷千瑩坦言，一路的挫折沒少過，但在奧運前發生都是很好的經驗和養分，「低潮時不用糾結，去轉換心情，我現在也抱持很珍惜的心態，把每一場當最後一場。」

34歲的雷千瑩是中華射箭隊最資深的國手，巴黎奧運將是連續4屆挑戰五環殿堂，邱意晴和李彩綺都是奧運新鮮人，李彩綺更是清華大學新鮮人，跨世代組合將前進巴黎，李彩綺自信說已經準備好，「我的實力絕對站得上頒獎台！」

男子組由東京奧運銀牌得主「湯包」湯智鈞領軍，戴宇軒和林子翔則是奧運新鮮人，湯智鈞霸氣強調，3人不只是要參加奧運，更要「站上頒獎台」，有信心再帶回獎牌。

巴黎奧運將在台灣時間27日凌晨開幕，中華神射手前天才從土耳其返台，奧運前除將舉辦模擬賽為大賽全面準備，今天adidas宣布和中華射箭協會合作，將提供專業運動裝備，期待一同為中華代表團射下榮耀。