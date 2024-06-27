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籃球／瓊斯盃前有望簽參賽協議 職籃工會盼後勤更完善

中央社／ 台北27日電
職籃工會理事長曾文鼎（右2）。中央社
職籃工會理事長曾文鼎（右2）。中央社

籃協與職籃工會今天召開「國家隊選手參賽權益會談」，有望在瓊斯盃前簽訂協議，只是職籃工會理事長曾文鼎希望最基本的後勤與器材能夠更完善。

目標在下週開打的瓊斯盃籃球邀請賽前簽訂參賽協議，中華民國籃球協會與台北市職業籃球員職業工會召開第4次「國家隊選手參賽權益會談」，雙方針對大部分協議已有共識，只差文字上的修正，包含商業性質非正式國際賽事暫定每場5000元的出賽費。

不過，針對最基本的後勤設施及團隊配置，卻尚未達到職籃工會的理想目標，曾文鼎提到，籃協應該儘早規劃，畢竟瓊斯盃總計有台灣女子藍、白隊及男子藍、白隊4支球隊一起征戰，球員身上又都有傷，「我覺得治療是最基本的，只要胸前是穿著國家隊球衣，對我們來說都是一樣的。」

同時，曾文鼎積極爭取能夠入住單人房，他認為選手已經犧牲自己的時間參賽，集訓期間不應被剝奪個人空間與隱私，尤其所有人都已經成年，單人房的需求很必要，「我知道是依照體育署規定，但希望籃協聽到選手心聲，而且教練是單人房，選手卻是雙人房，不該有這樣的階級差距。」

雖然參賽協議還有很多地方可以更好，但曾文鼎也肯定籃協副秘書長張承中努力促成會議，「至少不是0分。」

籃協預計7月3日提出參賽協議的最終版本，張承中透露，屆時將明確文字化後，放在網站上接受公審，然而這份協議目前僅適用於瓊斯盃，針對11月舉行的亞洲盃資格賽第2階段，雙方之後仍會持續協商。

曾文鼎 瓊斯盃 籃球

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