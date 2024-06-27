桌球／日本桌壇天菜級美女引熱議 還登「週刊少年」雜誌封面
日本新一代桌球女神出現！年僅20歲的桌球選手菊池日菜，因超高顏值在網上擄獲大量粉絲，26日更是登上日本雜誌《週刊少年Sunday》封面，彷彿二次元角色的美貌讓網友直呼「好可愛」、「像娃娃一樣」。
就讀於東京體育大學的菊池日菜，在近期參加全國大賽時被捕捉到一張側臉照，認真的模樣搭配精緻的臉蛋仙氣爆棚，讓照片開始廣為流傳，更有媒體將她的側臉照與當初橋本還奈「奇蹟的一枚」作對比。截至今日菊池日菜的推特粉絲已經來到近10萬人，該篇貼文也有630萬次點閱。事實上，菊池日菜本來就有在經營社群，平時就會發出許多練習桌球或生活的貼文，抖音也有6萬左右的粉絲數，比賽照片曝光後她的人氣更是直線上升。
而菊池日菜本次在《週刊少年Sunday》中拍攝的照片廣獲好評，除了桌球以外也有更多日常穿著的部分，讓人能一窺她在桌球之外的更多樣貌。雜誌推出後網友紛紛留言「太可愛了」、「下班買一本來看」，也有人敲碗希望未來能看到菊池日菜推出的寫真集。
菊池日菜【埼玉県出身】#菊池日菜#埼玉県出身#埼玉県出身美少女 pic.twitter.com/STU9bSpBVT— 都道府県別美少女 (@kibohatto) June 24, 2024
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