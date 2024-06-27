快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

桌球／日本桌壇天菜級美女引熱議 還登「週刊少年」雜誌封面

聯合新聞網／ 綜合報導
日本桌球美女菊池日菜。擷圖自X
日本桌球美女菊池日菜。擷圖自X

日本新一代桌球女神出現！年僅20歲的桌球選手菊池日菜，因超高顏值在網上擄獲大量粉絲，26日更是登上日本雜誌《週刊少年Sunday》封面，彷彿二次元角色的美貌讓網友直呼「好可愛」、「像娃娃一樣」。

就讀於東京體育大學的菊池日菜，在近期參加全國大賽時被捕捉到一張側臉照，認真的模樣搭配精緻的臉蛋仙氣爆棚，讓照片開始廣為流傳，更有媒體將她的側臉照與當初橋本還奈「奇蹟的一枚」作對比。截至今日菊池日菜的推特粉絲已經來到近10萬人，該篇貼文也有630萬次點閱。事實上，菊池日菜本來就有在經營社群，平時就會發出許多練習桌球或生活的貼文，抖音也有6萬左右的粉絲數，比賽照片曝光後她的人氣更是直線上升。

而菊池日菜本次在《週刊少年Sunday》中拍攝的照片廣獲好評，除了桌球以外也有更多日常穿著的部分，讓人能一窺她在桌球之外的更多樣貌。雜誌推出後網友紛紛留言「太可愛了」、「下班買一本來看」，也有人敲碗希望未來能看到菊池日菜推出的寫真集。

菊池日菜IG。
菊池日菜IG。

桌球 菊池日菜

相關新聞

桌球／日本桌壇天菜級美女引熱議 還登「週刊少年」雜誌封面

日本新一代桌球女神出現！年僅20歲的桌球選手菊池日菜，因超高顏值在網上擄獲大量粉絲，26日更是登上日本雜誌《週刊少年Sunday》封面，彷彿二次元角色的美貌讓網友直呼「好可愛」、「像娃娃一樣」。

羽球／美國公開賽 許玟琪扛著時差逆轉晉級16強

BWF超級300等級的美國羽球公開賽今天進行首輪賽事，剛在台灣拿下高雄大師賽冠軍的許玟琪，在還未克服時差下，驚險以16比...

歐國盃／喬治亞爆冷擊敗葡萄牙晉級 16強全出爐

2024年歐洲國家盃16強今天全數底定，喬治亞以2比0擊敗萄牙首次闖入大型賽事淘汰賽階段；羅馬尼亞踢平斯洛伐克共搭末班車...

網球／英國甜心復活？瑞度卡努生涯首度擊敗世界前10

2021年美網寫下灰姑娘奪冠驚奇的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），美網奪冠後再沒有代表作，直到今天伊...

歐國盃／姆巴佩戴面具復出主踢12碼 終結賽事進球荒

2024歐洲國家盃比賽25日結束了C組和D組的最後一輪小組賽爭奪，傳統三強法國、英格蘭和荷蘭隊均未能取勝，並不影響他們晉...

桃園水域自救觀摩與宣導 出動空拍機及遠端遙控救生圈

暑假應戲水季節來臨，同時也灌輸民眾相關防溺知識，戲水應選擇安全合格場所，桃園市全民運動發展協會在桃園市政府體育局指導下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。