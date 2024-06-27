羽球／美國公開賽 許玟琪扛著時差逆轉晉級16強

BWF超級300等級的美國羽球公開賽今天進行首輪賽事，剛在台灣拿下高雄大師賽冠軍的許玟琪，在還未克服時差下，驚險以16比21、21比8、21比13險勝西班牙的賽田闖進16強。

這場屬於世界羽球總會（BWF）舉辦的超級300等級賽事，儘管已經取得奧運資格的各國好手們都沒有參加，但台灣依舊大批人馬征戰，除了許玟琪外，女單還有「台灣二姐」宋碩芸，男單也有大會頭號種子「左手重砲」林俊易。

世界排名第26名的許玟琪，週日才剛在台灣拿到超級100高雄羽球大師賽女單冠軍，隨即馬不停蹄地飛往美國參賽，在疲勞及時差影響下，今天對上世界排名第145名的西班牙賽田（Ania Setien）險些翻盤。

首局雙方戰況一路糾纏，許玟琪在16比17落後時，才被對手連得4分讓出首局；不過接下來許玟琪找回手感和破解對手打法，第2局開賽就是10比2攻勢，接著對手拿2分後，又是一波連得8分的強勢進攻，很快就打趴賽田扳回一局。

第3局許玟琪在7比9落後時連得7分超前比數逆轉戰局，此後沒再給對手機會，並在15比12領先時又連得5分直接取得8個賽末點，終於順利收下比賽勝利。

比較令人意外的是，高居大會男單頭號種子林俊易，今天對上巴西球員馬蒂亞斯（Jonathan Matias），在拚戰38分鐘後，竟以20比22、18比21落敗，還是對戰2連敗，首輪就打包回家。

另外男雙賽事也有亮點，名將陳康之子陳子睿和搭檔林煜傑，今天也以21比11、21比15輕取德國組合；至於已經拆夥的「楊肉盧」成員之一的楊博涵，也首度帶著年輕小將劉廣珩出征，順利以21比7、21比5擊敗美國組合挺進16強。