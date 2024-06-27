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網球／英國甜心復活？瑞度卡努生涯首度擊敗世界前10

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瑞度卡努。 法新社
瑞度卡努。 法新社

2021年美網寫下灰姑娘奪冠驚奇的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），美網奪冠後再沒有代表作，直到今天伊斯特本女網賽，她瓦解賽末點下以4：6、7：6（8：6）、7：5逆轉世界第5的美國皮古拉（Jessica Pegula），8強門票到手。

這是瑞度卡努生涯首度擊敗世界前10的對手，為即將登場的溫布頓注入強心針，她奪勝後還在鏡頭上寫下「全新開始」。

「這不僅是心態上的重新開始，而是全面的重新開始。」收下2小時44分鐘激戰勝利的瑞度卡努提到，自己不會轉身、回頭看，「我相信每件事情的發生都有自己原因，我認為現在我打得更自由了。」

皮古拉剛在柏林女網賽捧冠，瑞度卡努提到對手信心正好，自己卻十分疲憊，還有一些負面的狀態，「老實說，我沒想過我自己能挺過這關。」她並沒特別提到疲憊感的原因，但表示能聽過這次考驗意義非凡，「我會說這場是對我最有意義的比賽之一。」

瑞度卡努和同胞達特（Harriet Dart）、波爾特（Katie Boulter）還一起寫下歷史，3位地主女將同闖伊斯特本8強，寫下賽史超過40年來的第一遭，就看誰能終結1975年後的地主「冠軍荒」。

波爾 瑞度卡努 美網

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