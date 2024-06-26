巴黎奧運／美國可望奪最多獎牌 與中國大陸搶最多金

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
巴黎奧運會將在一個月後開幕，美國被強烈看好贏得最多獎牌。美聯社
巴黎奧運會將在一個月後開幕，美國被強烈看好贏得最多獎牌。美聯社

巴黎奧運會將在一個月後開幕，美國被強烈看好贏得最多獎牌。最大的問題是：在與中國的激烈競爭中，美國是否也能在金牌總數上居冠？

美聯社報導，美國預計將在巴黎奧運贏得123面獎牌，包括37面金牌、34面銀牌和52面銅牌。預計中國將拿下87面獎牌，其中36面金牌、29面銀牌和22面銅牌。

這項預測是由市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）旗下的數據分析公司Gracenote Sports完成的。Gracenote Sports為世界各地的體育聯盟提供統計分析，並追蹤奧運前涉及奧運項目的主要比賽。

Gracenote的排名是基於獲得的總獎牌數，而其他機構的排名則聚焦在金牌總數上。國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）不會編製排名，將其留給各個國家和當地媒體決定。

這將是美國連續第8次在夏季奧運會上獲得最多獎牌。1992年在巴塞隆納奧運時，所謂的聯合隊（Unified team）在獎牌總數上獨占鰲頭，聯合隊的成員來自前蘇聯共和國。

美國上一次在夏季奧運沒有登上金牌總數第1是在2008年的北京奧運，當年中國投入大量資金，並看到回報。

以下是Gracenote預估的巴黎奧運第3到10名（獎牌總數－金牌總數）：英國（62-14）、法國（56-29）、澳洲（48-13）、日本（46-12）、義大利（46-11）、德國（37-10）、荷蘭（34-17）、韓國（29-8）。

主辦奧運的國家總是會獲得更多獎牌，法國獎牌總數可望大幅提升，從東京奧運的33面躍升至56面，金牌數則可望從10面增至29面。

2024巴黎奧運

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