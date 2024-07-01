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使用咖啡因洗髮露能通過運動禁藥檢測嗎？德國No.1健髮品牌Alpecin提出強力聲明

文／ 黎允之
Alpecin針對標籤上具爭議性的警告提出聲明，做出全球性的預防措施，以避免給每位使用者造成不便。 圖／李清宇攝影
Alpecin針對標籤上具爭議性的警告提出聲明，做出全球性的預防措施，以避免給每位使用者造成不便。 圖／李清宇攝影

德國No.1男士健髮品牌Alpecin，以咖啡因作為主要成分，包裝上標明：「本產品含有咖啡因，會在藥物檢測時在毛囊中被驗出」，不禁令人好奇，職業運動員使用咖啡因洗髮露後，是否會被視為使用禁藥、進而影響比賽資格？日前Alpecin針對標籤上具爭議性的警告提出聲明，強調使用洗髮露後，咖啡因只會在使用者的頭髮毛囊中被檢測出來，但這並不會被視為使用違禁藥物，Alpecin使用獨家載體配方搭載咖啡因活性成分，其咖啡因成分能深入髮根作用，在頭髮檢測時，會被檢測出來且其咖啡因劑量相當於50杯咖啡。

Alpecin針對標籤上具爭議性的警告提出聲明，做出全球性的預防措施，以避免給每位使用者造成不便。 圖／李清宇攝影
Alpecin針對標籤上具爭議性的警告提出聲明，做出全球性的預防措施，以避免給每位使用者造成不便。 圖／李清宇攝影

坊間盛傳咖啡因有助提升運動表現，為了維護比賽公平性，咖啡因在1984年時曾一度被國際奧林匹克委員會列為運動禁藥，不過自2004年已從世界運動禁藥管制組織(WADA)的名單中移除，但仍持續監控以防被濫用，一些體育賽事如美國國家大學體育協會(NCAA)等少數機構仍將它視為禁用物質。

近年咖啡因洗髮露風靡運動圈，許多職業選手、運動型男包包裡必備一瓶Alpecin咖啡因洗髮露，運動後清潔頭髮、同時強健髮根，儘管大家都知道使用Alpecin洗髮露並不會影響運動表現，也不會影響比賽資格，但為了讓職業運動員使用時更安心，製造商Dr. Wolff特別在產品標籤上做出聲明，將產品資訊透明化，做出全球性的預防措施，以避免給每位使用者造成不便。也有品牌愛用者從另一角度解讀，認為「咖啡因能被檢測出來，表示洗髮露中的咖啡因活性成分真的能夠深入髮根，經過德國科學實驗認證的就是不一樣！」

圖／Alpecin提供
圖／Alpecin提供

Alpecin咖啡因洗髮露受到無數研究證實其咖啡因配方可強健髮根，除咖啡因外，配方中還含有鋅、菸鹼酸及維生素E和A，結合這些成分能有效對抗頭髮問題，減緩頭髮危機的發生。每天使用Alpecin咖啡因洗髮露，讓泡沫在頭皮上停留兩分鐘，兩分鐘能讓咖啡因活性成分直達髮根，強健脆弱頭髮，有效對抗頭髮問題。許多男性使用過以後表示，「Alpecin咖啡因洗髮露香味淡雅、泡沫細緻容易沖洗」、「使用後感覺很清爽，可以感受到明顯的洗淨力，又不會乾澀。」同時，Alpecin咖啡因洗髮露不含矽靈，持續使用幾次，可改善髮質，讓細軟脆弱的頭髮變得強韌。根據研究，持續使用3個月，能夠強健髮根，增加頭髮活力。

台灣天氣悶熱、許多男士騎機車通勤、頭皮會被安全帽悶住，運動飆汗易讓頭皮出油，空氣中的汙染物也易附著在汗水上，需要加強頭皮清潔和保養，也讓Alpecin咖啡因洗髮露在男性社群中快速竄紅，很多人「一試成主顧，用過就回不去」！

持續使用Alpecin咖啡因洗髮露3個月，能夠強健髮根， 增加頭髮活力。 圖／李清宇攝影
持續使用Alpecin咖啡因洗髮露3個月，能夠強健髮根， 增加頭髮活力。 圖／李清宇攝影

長期以來，Alpecin咖啡因產品專注於解決男性各種頭髮問題，該品牌的咖啡因活性成分被證實能夠減緩男性的頭髮危機外，針對油性、乾性、頭皮屑及養髮需求的男性問題也有不同的髮類護理產品可作使用。

Alpecin咖啡因髮根強健精華液免冲洗酷涼配方 ， 實驗證實咖啡因複合物活化髮根+27%1，頭髮強韌感升級。 圖／李清宇攝影
Alpecin咖啡因髮根強健精華液免冲洗酷涼配方 ， 實驗證實咖啡因複合物活化髮根+27%1，頭髮強韌感升級。 圖／李清宇攝影

除了洗髮露之外，亞洲獨家上市的Alpecin咖啡因髮根強健精華液也廣受台灣男士青睞，實驗證實咖啡因複合物使髮根活化增加27%1，頭髮強韌感升級，免冲洗酷涼配方，適合炎炎夏日悶熱頭髮使用，直接滴在頭皮上，輕輕按摩即可快速吸收，使用後無須清洗，清爽不黏膩，天天使用養髮並隨時強健髮根，是一款非常簡單、有感的「懶人養髮好物」，許多男士體驗後感受到「髮根狀態和過去不一樣」、「頭髮變得比較蓬鬆且有光澤感」、「感覺髮根變得有元氣了！」

想要保持頭髮健康強韌、提升魅力自信，讓Alpecin陪你一起破解頭髮危機！

Alpecin官方商城:
【強健髮根專區】https://reurl.cc/LWz9Q3
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註1資料來源：T.W. Fischer, E. Herczeg-Lisztes, W. Funk, D. Zillikens, T. Bıro and R. Paus (2014). Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth factor-b2/insulin-like growth factor-1-mediated regulation of the hair cycle in male and female human hair follicles in vitro. British Journal of Dermatology, 177, 1031-1043

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