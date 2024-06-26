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中國泳將藥檢爭議 美金牌得主齊籲國際組織改革

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯要求世界反禁藥組織改革。 路透
美國泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯要求世界反禁藥組織改革。 路透

世界反禁藥組織（WADA）處理2021年中國泳將藥檢醜聞引發爭議，美國泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯和4枚奧運金牌得主施密特今天雙雙要求這個國際組織改革。

法新社報導，曾5度出戰奧運共奪23金創紀錄的菲爾普斯（Michael Phelps）和施密特（Allison Schmitt）在華府出席美國國會一個監督暨調查小組委員會聽證會時喊話。

兩人與美國反禁藥組織（USADA）執行長泰加（Travis Tygart）都把矛頭指向世界反禁藥組織。世界反禁藥組織4月因媒體揭露23名中國游泳選手在2021年初、東京奧運前7個月的藥檢「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性，卻被秘密放行參加比賽。

中國有關當局宣稱游泳選手下榻旅館的食品遭到污染，導致藥檢結果呈陽性。世界反禁藥組織接受中方的解釋後，這些選手未被禁賽或懲處。

「紐約時報」上週另外刊出報導披露，其中3名選手曾於更早之前幾年驗出過禁藥，其中兩人後來在2021年東京奧運會上奪得金牌，另1人是目前世界紀錄保持人。

美國反禁藥組織指控世界反禁藥組織「有掩飾之虞」，但世界反禁藥組織駁斥，中國也否認有任何不當行為。

然而菲爾普斯和施密特猛烈抨擊世界反禁藥組織處理不當，稱這起醜聞損害了運動員對這個組織的信任。菲爾普斯說：「在我看來，顯而易見的，世界反禁藥組織任何嘗試改革均告失敗，仍然存在根深蒂固的系統性問題，這些問題一次又一次損害國際體育誠信和運動員公平競賽權利。」

他還說：「在此敦促國會運用對世界反禁藥組織的重大影響力，讓這個組織真正獨立、有效能。」

施密特也說：「我謹代表美國運動員在此呼籲：向世界反禁藥組織和全球反禁藥制度究責。讓選手勝出時，是因為這是我們掙得的一勝；讓選手吞敗時，是因為公平競爭下輸掉比賽。」

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