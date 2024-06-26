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歐國盃／英格蘭小組賽表現普普仍晉級 16強如願避開德國

中央社／ 德國科隆25日綜合外電報導
英格蘭今天以0比0戰平斯洛維尼亞，在歐國盃C組拿下榜首位置，但3場小組賽表現乏善可陳，圖為隊長凱恩。 美聯社
英格蘭今天以0比0戰平斯洛維尼亞，在歐國盃C組拿下榜首位置，但3場小組賽表現乏善可陳，圖為隊長凱恩。 美聯社

英格蘭今天以0比0戰平斯洛維尼亞，在歐國盃C組拿下榜首位置，躲過在16強淘汰賽對上地主隊德國的命運。

法新社報導，英格蘭在本屆於德國舉辦的歐洲國家盃足球賽打得很悶，遲遲未能拿出最佳表現，今天在科隆（Cologne）對上斯洛維尼亞同樣乏善可陳，恐無法平息家鄉球迷的批評聲浪。

儘管如此，在C組另外兩隊丹麥和塞爾維亞今天同樣踢出0比0戰果後，英格蘭以1勝2和、積分5分拿下小組賽第1，成功晉級淘汰賽。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）告訴英國獨立電視台（ITV）說，歐國盃開踢之前，球隊的目標就是拿下小組賽龍頭。

他說：「比賽真的非常非常不好踢。我們過去也經歷過，接下來會在淘汰賽端出更好表現，但願能再創佳績。不過無論下一輪比賽對手是誰，都將是一場龍爭虎鬥。」

由於6個小組的第3名之中，成績最好的4隊可以晉級16強，英格蘭30日將與哪支隊伍爭奪8強門票，還要等其他小組戰果出爐才知道。

C組的丹麥和斯洛維尼亞儘管積分同為3分，淨勝球數和進球數也相同，但丹麥因黃牌數比斯洛維尼亞少1張，進而拿下小組第2取得晉級，接下來將與德國捉對廝殺。

斯洛維尼亞同樣取得晉級，是國家隊首次在大賽中晉級淘汰賽階段。塞爾維亞則以積分2分在C組墊底，確定遭到淘汰。

歐國盃 英格蘭

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