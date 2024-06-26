網球／謝淑薇換搭檔照樣贏 詹皓晴德國開紅盤
溫布頓開戰前的最後熱身機會，我國3名女將分頭出擊，剛在伯明罕奪冠的「一姊」謝淑薇在伊斯特本和美國好手史蒂芬斯（Sloane Stephens）合拍，首度合作的第一戰以兩個6：3過關，展現謝淑薇「百搭」身手。
謝淑薇今年固定和比利時現任女雙球后梅騰絲（Elise Mertens）合作，雙姝本季已經打下澳網、印地安泉和伯明罕冠軍，兩人目前世界排名包辦前2位，溫布頓前謝淑薇改和史蒂芬斯合作，台美組合台灣時間今天凌晨的首輪碰中國大陸組合王曦雨／王雅繁，一下場就破發成功，第二盤也把握住第6局破發機會，只花1小時18分鐘就以6：3、6：3闖關，下輪將和地主組合達特（Harriet Dart）／拉姆斯登（Maia Lumsden）爭4強門票。
剛在柏林女網賽打進決賽的詹皓晴，和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）轉戰巴特洪堡，台灣時間昨天深夜以6：3、6：1拍下日本穂積絵莉／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），首輪就斬落第4種子，下輪將和日本青山修子／塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic） 碰頭。
另名女將吳芳嫺同樣選擇巴特洪堡女網賽當溫布頓最後熱身賽，可惜首輪就敗給頭號種子。
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