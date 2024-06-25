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溫網／楊亞依會外賽遭逆轉 台將單打全軍覆沒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊亞依。圖／四維體育推廣教育基金會提供
楊亞依。圖／四維體育推廣教育基金會提供

溫布頓7月1日正式開戰，會外賽本周先登場，昨天我國唯一男將代表許育修兩盤出局，今天僅存單打希望楊亞依又錯過拍下種子機會，反遭里貝拉（Marina Bassols Ribera）連趕4局逆轉，代表今年溫布頓台將在單打全軍覆沒。

世界排名244的楊亞依，會外賽首輪遭遇世界排名120的里貝拉，首盤一下場楊亞依就破發成功，2：0優勢一路維持，以6：4先下一城。

列會外21種子的里貝拉，第二盤馬上賞給楊亞依「鴨蛋」，以6：0扳平盤數。

決勝盤楊亞依第5局率先破發成功，一度取得5：3領先優勢，但第10局的賽末發球局遭對手回破，第12局自己發球局又失守，從原本5：3領先到連失4局，最終以5：7錯過勝利，生涯第一場大滿貫會內賽還要再等等。

許育修和楊亞依相繼出局後，台將單打和今年澳網一樣，再次全軍覆沒，只剩女雙3名台將當代表，分別是剛在伯明罕奪下生涯第35座WTA女雙金盃的謝淑薇、柏林打進決賽的詹皓晴，以及吳芳嫺，3名女將要各自在女雙尋求突圍，謝淑薇更是以衛冕者身份要挑戰個人第5座溫布頓金盃。

溫布頓 許育修 謝淑薇

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