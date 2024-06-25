柔道／取得巴黎奧運柔道頭號種子 楊勇緯：目標奪金牌

目標巴黎奧運金牌，台灣「柔道男神」楊勇緯今天確定以男子60公斤級第1種子身分征戰五環殿堂，他期許維持挑戰者心態，讓世界看見台灣柔道實力。

國際柔道總會（IJF）今天正式去函給中華民國柔道總會，確定楊勇緯以總積分6510分位居奧運積分榜第1名，將以男子60公斤級第1種子身分，生涯第2度挑戰五環殿堂。

楊勇緯透過經紀公司表示，從日常細節將各種可能演練好，回歸初心把自己當作挑戰者，讓世界看見台灣柔道實力。

教練劉文等日前在國訓媒體日提到，第1種子的好處，就是可以先避開比較難對付的選手，「但現在選手實力都很接近，還是要看臨場時選手的反應誰比較快。」

針對本屆賽事假想敵，楊勇緯認為這次參賽選手大部分都有在IJF國際巡迴賽中交手過，算是熟悉的老面孔，國訓中心團隊也持續做情蒐，包含日本勁敵永山龍樹、甫獲世錦賽金牌的喬治亞新星薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili）及東京奧運銅牌的哈薩克31歲老將斯梅托夫（Yeldos Smetov）。

上屆東京奧運勇奪銀牌，楊勇緯進帳台灣代表隊在東京奧運的首面獎牌，順勢開啟了代表隊的奪牌氣勢，最終台灣以2金4銀6銅的史上最佳成績作收。而他日前在國訓媒體日受訪時也強調，想要幫台灣代表隊拿下第1面獎牌，「而且我更希望是金牌。」