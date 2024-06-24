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溫網／唯一男將希望 許育修遭逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許育修。海碩整合行銷提供
許育修。海碩整合行銷提供

溫布頓7月1日正式開戰，今天會外賽先點燃戰火，我國唯一的男將代表許育修也提拍上陣，可惜面對世界排名225的法國對手詹維埃（Maxime Janvier），許育修沒能把握首盤領先機會，最終以5：7、3：6吞敗，無緣會外賽再挺進。

25歲的許育修目前世界排名226，首輪面對排名相當的對手，首盤第7局許育修率先破發成功，但下一局馬上遭回破，第12局許育修又遭破發，讓對手以7：5先下一城。

第二盤詹維埃第3局開始連保帶破連拿4局，取得5：1的絕對領先，許育修雖重振旗鼓完成破發，但連拿2局不足夠扳平戰局，最終以3：6讓出勝利，連兩年挑戰溫布頓會外賽都沒能闖進會內賽。

許育修出局後，台將單打希望剩下女單小將楊亞依，她同樣從會外賽出發。女雙共有3名台將，包括剛在伯明罕奪下生涯第35座WTA女雙金盃的謝淑薇、柏林打進決賽的詹皓晴，以及吳芳嫺，3名女將要各自在女雙尋求突圍，謝淑薇更是以衛冕者身份要挑戰個人第5座溫布頓金盃。

溫布頓 許育修 謝淑薇

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