拳擊／甘家葳期待日韓移訓 隨身帶著媽媽團服揪甘心

首度取得奧運國手資格的台灣男子拳擊好手甘家葳，預計6月30日出發前往日本、韓國移地訓練，為奧運做最後衝刺。甘家葳也提到，自己的隨身小物，就是家人幫過世的媽媽所做團服。

甘家葳是在今天出席中華奧會代表團團服發表會時，做上述表示。

出身南投信義鄉鄒族戰士甘家葳，從小就好動不愛唸書，國中就開始參加排球隊來發洩體力，後來轉學到同富國中後轉而練拔河，直到後來拔河隊解散，甘家葳才在國三那一年學校成立拳擊隊之後，才正式接觸這項運動。

甘家葳的媽媽在去年9月過世，他除了手機裡一直存有媽媽的錄音檔外，包包裡也總是一件「媽媽團服」不離身，當作每回出賽的幸運物。

甘家葳在接受中央社訪問時說，之前媽媽過世後，家人們就做了一件印有媽媽肖像的T恤，「從那之後，每次我只要比賽都會帶著這件衣服，當我比完賽就會穿上，感覺都一直跟媽媽在一起。」

談到接下來日、韓的移地訓練，甘家葳眼神充滿鬥志地說：「由於日本也有1名跟我同量級的選手會參加奧運，所以這次很期待能看一下他的訓練和動作，順便提前情蒐一下。」

甘家葳笑說：「本來對方還有打算要約戰，但可惜的是時間上我們配合不來，不過教練好像也在考慮而已，畢竟我們是同一個量級的，距離奧運這麼近，大家都想情蒐彼此。」