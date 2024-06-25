拳擊／甘家葳期待日韓移訓 隨身帶著媽媽團服揪甘心

中央社／ 台北24日電

首度取得奧運國手資格的台灣男子拳擊好手甘家葳，預計6月30日出發前往日本、韓國移地訓練，為奧運做最後衝刺。甘家葳也提到，自己的隨身小物，就是家人幫過世的媽媽所做團服。

甘家葳是在今天出席中華奧會代表團團服發表會時，做上述表示。

出身南投信義鄉鄒族戰士甘家葳，從小就好動不愛唸書，國中就開始參加排球隊來發洩體力，後來轉學到同富國中後轉而練拔河，直到後來拔河隊解散，甘家葳才在國三那一年學校成立拳擊隊之後，才正式接觸這項運動。

甘家葳的媽媽在去年9月過世，他除了手機裡一直存有媽媽的錄音檔外，包包裡也總是一件「媽媽團服」不離身，當作每回出賽的幸運物。

甘家葳在接受中央社訪問時說，之前媽媽過世後，家人們就做了一件印有媽媽肖像的T恤，「從那之後，每次我只要比賽都會帶著這件衣服，當我比完賽就會穿上，感覺都一直跟媽媽在一起。」

談到接下來日、韓的移地訓練，甘家葳眼神充滿鬥志地說：「由於日本也有1名跟我同量級的選手會參加奧運，所以這次很期待能看一下他的訓練和動作，順便提前情蒐一下。」

甘家葳笑說：「本來對方還有打算要約戰，但可惜的是時間上我們配合不來，不過教練好像也在考慮而已，畢竟我們是同一個量級的，距離奧運這麼近，大家都想情蒐彼此。」

拳擊 排球 甘家葳

延伸閱讀

巴黎奧運／預防恐怖攻擊 我國建立通報機制

巴黎奧運中華隊團服亮相！中華電連五屆轉播挺中華健兒

2024巴黎奧運中華代表團團服亮相 選手走秀初體驗

高球／女子PGA錦標賽梁熙英奪冠 錢珮芸獲奧運門票

相關新聞

溫網／唯一男將希望 許育修遭逆轉

溫布頓7月1日正式開戰，今天會外賽先點燃戰火，我國唯一的男將代表許育修也提拍上陣，可惜面對世界排名225的法國對手詹維埃...

2025金門馬拉松年初登場 金門籍名額即起開放報名

金門馬拉松是不少跑者的年度盛事，2025年第18屆活動即起開放報名，金門縣政府表示，2025年將以「北山播音牆」為主視覺...

U18亞青／外線大當機 中華隊出師不利敗給南韓

上屆U18亞青女籃打進4強的中華隊，今年再向世界舞台發起挑戰，但首戰外線完全當機下以63：75敗給南韓隊，吞下預賽第一場...

2024巴黎奧運中華代表團團服亮相 選手走秀初體驗

2024 巴黎奧運中華代表團團服下午首度亮相！本屆中華代表團團服由中華奧會與知名品牌 YONEX 合作，為中華隊量身打造...

籃球／期待對決河村勇輝 游艾喆要爭取B聯盟新人王

學生球員時期連拿6座冠軍，政治大學「雄鷹」男籃後衛游艾喆確定從日本展開職業生涯第一步，他今天和日本B聯盟一級的滋賀湖泊隊...

高球／女子PGA錦標賽梁熙英奪冠 錢珮芸獲奧運門票

LPGA年度5大賽之一的女子PGA錦標賽今天結束最終回合，韓國女將梁熙英以低於標準7桿的281桿奪冠，至於台灣女將唯一晉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。