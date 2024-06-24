2025金門馬拉松年初登場 金門籍名額即起開放報名

金門馬拉松是不少跑者的年度盛事，2025年第18屆活動即起開放報名，金門縣政府表示，2025年將以「北山播音牆」為主視覺，將以過去軍事歷史與鄧麗君歌聲，熱情呼喚國內外選手一同參賽。

金門副縣長李文良表示，前兩屆金門馬拉松帶領大家體驗金門跨海大橋的壯闊，也讓跑者們體會到大橋路跑的難度與艱辛；金門馬即將邁入第18屆，18歲也象徵著成熟、獨當一面的年紀，希望透過這次賽道規畫，帶跑友們重回到大金門島，讓大家知道金門美麗的不只有跨海大橋，還有在地獨特的自然風貌與文化。

李文良指出，金門馬與國內其他馬拉松不一樣的地方，除金門人文歷史及自然景緻外，最主要金門曾經是戰地，所以軍事元素一直是歷屆金門馬所凸顯的主要特色，在各大馬拉松特色之間，也只有金門馬拉松跟軍事特色相性度高且融合得十分自然。

路跑協會秘書長陳華恆表示，活動將於2025年1月18日至19日登場，18日為健康休閒組，限額7000人；競賽組（全馬、半馬、路跑組）則於19日開跑，限額8800位。

陳華恆提到，依循往例，將開放競賽組1000個名額予金門籍選手，目前可優先至官網報名；其他組別將於6月28日下午3時起上網報名競賽組，並於同日下午6時開放健康休閒組報名，各項目名額有限。