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2025金門馬拉松年初登場 金門籍名額即起開放報名
金門馬拉松是不少跑者的年度盛事，2025年第18屆活動即起開放報名，金門縣政府表示，2025年將以「北山播音牆」為主視覺，將以過去軍事歷史與鄧麗君歌聲，熱情呼喚國內外選手一同參賽。
金門副縣長李文良表示，前兩屆金門馬拉松帶領大家體驗金門跨海大橋的壯闊，也讓跑者們體會到大橋路跑的難度與艱辛；金門馬即將邁入第18屆，18歲也象徵著成熟、獨當一面的年紀，希望透過這次賽道規畫，帶跑友們重回到大金門島，讓大家知道金門美麗的不只有跨海大橋，還有在地獨特的自然風貌與文化。
李文良指出，金門馬與國內其他馬拉松不一樣的地方，除金門人文歷史及自然景緻外，最主要金門曾經是戰地，所以軍事元素一直是歷屆金門馬所凸顯的主要特色，在各大馬拉松特色之間，也只有金門馬拉松跟軍事特色相性度高且融合得十分自然。
路跑協會秘書長陳華恆表示，活動將於2025年1月18日至19日登場，18日為健康休閒組，限額7000人；競賽組（全馬、半馬、路跑組）則於19日開跑，限額8800位。
陳華恆提到，依循往例，將開放競賽組1000個名額予金門籍選手，目前可優先至官網報名；其他組別將於6月28日下午3時起上網報名競賽組，並於同日下午6時開放健康休閒組報名，各項目名額有限。
金門縣體育處表示，2025年賽事採取全新路線與全新景點，先往金門西南區方向跑再逆時針環島一圈回終點金馬聯合服務中心前廣場，沿線除有熱情的啦啦隊，仍有兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車當前導車並安排中型戰術車當殿後車。今年新賽道更趨平緩，再重新丈量認證後，選手更容易締造佳績。
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