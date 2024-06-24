U18亞青／外線大當機 中華隊出師不利敗給南韓

上屆U18亞青女籃打進4強的中華隊，今年再向世界舞台發起挑戰，但首戰外線完全當機下以63：75敗給南韓隊，吞下預賽第一場敗仗。

U18亞青女籃今年在中國深圳點燃戰火，中華隊由陽明教頭李台英出任總教練，助理教練張慧瑛和洪志善，12名球員包括米靖恩、旮幼亞馥、潘陳家姍、魏詩芸、蘇衡、許語珊、林宇涵、張芯葸、葉侑璇、廖秀珍、許婉昀和李郁慈，其中米靖恩是上屆奪下第4名、拿下U19世青賽門票的國手，是難得可以連莊U18國手的成員。

中華隊分組和澳洲、南韓及馬來西亞分在A組，今天首戰面對南韓，中華隊外線完全熄火，上半場外線6投盡墨，反觀南韓15投6中還抓下10個進攻籃板，半場就取得47：27絕對領先。

中華隊下半場數度將比分縮小，但無法跨越兩位數門檻，最終以12分差距落敗。

全場中華隊外線14投僅2中，唯2進球都是潘陳家姍，但她全場19投僅3中拿8分，全隊以「女戰神」林宇涵17分最高。