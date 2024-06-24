籃球／期待對決河村勇輝 游艾喆要爭取B聯盟新人王

學生球員時期連拿6座冠軍，政治大學「雄鷹」男籃後衛游艾喆確定從日本展開職業生涯第一步，他今天和日本B聯盟一級的滋賀湖泊隊簽約，7月底將正式到新東家報到，期待新賽季和日本頂級後衛一較高下。

政大教頭陳子威透露，游艾喆去年成都世大運表現亮眼，有不少中國大陸CBA的球隊對他表達興趣，日本滋賀湖泊展現更多誠意，會長中山太多次來台招募，加上日本沒有「選秀會」的變數，讓游艾喆決定赴日挑戰，也成為台灣籃球史上第一位UBA畢業後直接往日本B1挑戰的球員。

22歲的游艾喆提到，從去年世大運、WUBS比賽還有國際賽，都有看到日本球隊的表現，自己也想去挑戰這樣的環境，尤其想和年紀相仿的日本當家後衛河村勇輝交手，「期待對決，會是很好的學習、挑戰。」

23歲的河村勇輝已是日本國家隊當家後衛，是日本搶下巴黎奧運門票的重點球星之一，目前效力橫濱海盜隊；22歲的游艾喆今年也入選亞洲盃中華隊國手，如今要到異鄉展開新旅程，他明確說，盡快融入新團隊、爭取穩定上場時間是首要目標。

游艾喆將以亞洲外援身分加入滋賀湖泊，今年亞洲外援也能爭取B聯盟「新人王」，在UBA締造助攻王、抄截王「4連霸」的游艾喆說，不會特別追求個人獎項，但肯定會保握各種機會。

上周T1聯盟新北中信特攻「黑豹」阿巴西才宣布加盟日本B聯盟一級的秋田北部喜悅隊，游艾喆成加盟B1球隊的台灣第二人，他透露雖和阿巴西沒太多私交，但很期待一起在日本努力，也期待兩隊交手時刻。